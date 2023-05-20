Måneskin появились в концертных костюмах от украинского бренда FROLOV: дерзкие образы
Источник:FROLOV
Известный украинский бренд FROLOV создал концертные костюмы для победителей Евровидения-2021 Måneskin. В них итальянские рокеры выступили в Таллине, где завершили европейский тур Loud Kids.
В пятницу, 19 мая, итальянская рок-группа Måneskin выступила в Эстонии. Для появления перед фанами музыканты выбрали красно-черные наряды от нашумевшего дизайнера из Украины Ивана Фролова. Как они смотрятся, смотрите фото ниже.
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Måneskin появились в костюмах от FROLOV
Интересно, что над концертными костюмами Måneskin бренд FROLOV работал совместно с Анастасией Гутник. Иван Фролов назвал ее "удивительной украинской стилисткой".
Наши любимые итальянские плохие парни Måneskin завершают свой европейский тур в Frolov Couture,
– похвастались в бренде.
Для Måneskin, конечно же, создали эпатажные наряды. Например, солист Дамьяно Давид был в total red – брюках палаццо, укороченном пиджаке и кружевной водолазке. В то время как бас-гитаристка Виктория де Анджелис – в прозрачной красной блузе без бюстгальтера и дерзкой мини-юбке с пайетками, едва прикрывавшей ягодицы.
Бас-гитаристка Måneskin в костюме от FROLOV / Фото с инстаграм-сторис
Солист Måneskin в костюме от FROLOV / Фото с инстаграм-сторис
Måneskin в костюмах от FROLOV / Фото из инстаграм бренда
Стоит отметить, что 2023 год очень успешен для бренда FROLOV:
- американская певица Бейонсе выбрала его кутюрное мини платье для первого за четыре года выступления на сцене – в Дубае на закрытой презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal;
- британский музыкант Сэм Смит надел провокационный корсет с сердцами в клипе I'm Not Here To Make Friends, который сняла украинка Таня Муиньо;
- кроме того, Иван Фролов одел почти всех звезд Евровидения-2023 – от группы TVORCHI с казацкой вышивкой и стальным рукавом к британской ведущей Алише Диксон в платье с кристаллами, которое символизирует солнце, рассвет и тепло. В нарядах от FROLOV на финале в Ливерпуле также были Джамала и Тина Король.