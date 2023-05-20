Måneskin появились в концертных костюмах от украинского бренда FROLOV: дерзкие образы

Известный украинский бренд FROLOV создал концертные костюмы для победителей Евровидения-2021 Måneskin. В них итальянские рокеры выступили в Таллине, где завершили европейский тур Loud Kids.

В пятницу, 19 мая, итальянская рок-группа Måneskin выступила в Эстонии. Для появления перед фанами музыканты выбрали красно-черные наряды от нашумевшего дизайнера из Украины Ивана Фролова. Как они смотрятся, смотрите фото ниже.

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Måneskin появились в костюмах от FROLOV

Интересно, что над концертными костюмами Måneskin бренд FROLOV работал совместно с Анастасией Гутник. Иван Фролов назвал ее "удивительной украинской стилисткой".

Наши любимые итальянские плохие парни Måneskin завершают свой европейский тур в Frolov Couture,

– похвастались в бренде.

Для Måneskin, конечно же, создали эпатажные наряды. Например, солист Дамьяно Давид был в total red – брюках палаццо, укороченном пиджаке и кружевной водолазке. В то время как бас-гитаристка Виктория де Анджелис – в прозрачной красной блузе без бюстгальтера и дерзкой мини-юбке с пайетками, едва прикрывавшей ягодицы.

Бас-гитаристка Måneskin в костюме от FROLOV / Фото с инстаграм-сторис

Солист Måneskin в костюме от FROLOV / Фото с инстаграм-сторис

Måneskin в костюмах от FROLOV / Фото из инстаграм бренда

Стоит отметить, что 2023 год очень успешен для бренда FROLOV: