Måneskin выпустили видео на первую песню после победы на Евровидении

Итальянская группа Måneskin недавно выпустила первую песню MAMMAMIA после триумфальной победы на Евровидении. Теперь они представили lyric video и за сутки собрали почти миллион просмотров.

После победы на международном песенном конкурсе внимание к итальянской группе Måneskin значительно возросло. Теперь каждые новые фото и песни быстро распространяются в сети и собирают восторженную реакцию фанов.

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Måneskin выпустили видео

Коллектив впервые после победы на Евровидении презентовал новую композицию под названием MAMMAMIA, а через несколько дней выпустил lyric video на песню.

Добавим, что новый хит вошел в трек-лист, с которым группа будет выступать на концертах во время мирового тура в феврале – марте 2022 года. В Украину Måneskin приедут 7 марта. Поклонники смогут послушать песни коллектива вживую в Киеве.

Сюжет видео простой – участники Måneskin сидят в машине, когда за рулем Виктория. Они подпевают и "качают" под новый трек. Как обычно, итальянцы позируют в эпатажных образах и с ярким макияжем.

Måneskin – MAMMAMIA: смотрите видео онлайн

Отметим, после триумфа на Евровидении Måneskin выпустили провокационный клип на одну из самых популярных песен I wanna be your slave, который набрал более 6,7 миллиона просмотров всего за сутки.

Реакция сети

Всего лишь за сутки песня набрала почти миллион просмотров на ютубе и множество комментариев. Интересно, что многие среди русскоязычной аудитории интересуются творчеством итальянского коллектива.