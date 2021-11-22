Мне это оказалось не по силам, – бывшая девушка принца Гарри высказалась об их отношениях.

Модель Флоренс Сент-Джордж встречалась с принцем Гарри в 2011 году. Эти отношения были не слишком счастливыми для девушки. Из-за постоянного внимания прессы и папарацци у нее появилась тревога и боязнь камер.

Модель Флоренс Сент-Джордж вышла замуж за миллионера и воспитывает двоих детей. Но в недавнем интервью она вспомнила, как была девушкой принца Гарри в 2011 году.

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Бывшая девушка принца Гарри об их отношениях

Флоренс призналась, что решила покинуть королевского наследника из-за постоянного внимания прессы и папарацци.

Почти каждый день появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед дверью стояли фотографы. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не по силам,

– поделилась девушка.

Модель поделилась, что разрывать отношения ей было непросто. Но сейчас она счастлива, что не стала членом королевской семьи.

"Было грустно, но мне повезло, что отношения оказались недолговечными", – подытожила Сент-Джонс.

Из-за постоянного напряжения у девушки развилась тревожность, которую она долгое время лечила. Улучшить свое ментальное здоровье она смогла благодаря успокаивающему гончарному делу.



Флоренс Сент-Джонс / Фото из инстаграма девушки

Отношения принца Гарри и Флоренс