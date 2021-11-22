Модель Флоренс Сент-Джордж вийшла заміж за мільйонера і виховує двох дітей. Та в нещодавньому інтерв'ю вона пригадала, як була дівчиною принца Гаррі у 2011 році.
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Колишня дівчина принца Гаррі про їхні стосунки
Флоренс зізналась, що вирішила покинути королівського спадкоємця через постійну увагу преси і папараці.
Майже щодня з'являлися нові публікації про нас, моїх шкільних друзів допитували, а перед дверима стояли фотографи. Я знімаю капелюх перед тими людьми, які можуть жити за таких умов. Визнаю, мені це виявилося не під силу,
– поділилась дівчина.
Модель поділилась, що розривати стосунки їй було непросто. Але зараз вона щаслива, що не стала членкинею королівської родини.
"Було сумно, але мені пощастило, що стосунки виявилися недовговічними", – підсумувала Сент-Джонс.
Через постійне напруження у дівчини розвинулась тривожність, яку вона довгий час лікувала. Покращити своє ментальне здоров'я вона змогла завдяки гончарній справі, що її заспокоює.
Флоренс Сент-Джонс / Фото з інстаграму дівчини
Стосунки принца Гаррі та Флоренс
- Син принцеси Діани та модель зустрічалися недовго. Вже в серпні 2011 року стало відомо про завершення їхніх стосунків.
- Тоді вважалося, що роман завершився через те, що принц Гаррі не був готовий до серйозних стосунків.
- У червні 2013 року Флоренс вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа.