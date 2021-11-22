Модель Флоренс Сент-Джордж вышла замуж за миллионера и воспитывает двоих детей. Но в недавнем интервью она вспомнила, как была девушкой принца Гарри в 2011 году.
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Бывшая девушка принца Гарри об их отношениях
Флоренс призналась, что решила покинуть королевского наследника из-за постоянного внимания прессы и папарацци.
Почти каждый день появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед дверью стояли фотографы. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не по силам,
– поделилась девушка.
Модель поделилась, что разрывать отношения ей было непросто. Но сейчас она счастлива, что не стала членом королевской семьи.
"Было грустно, но мне повезло, что отношения оказались недолговечными", – подытожила Сент-Джонс.
Из-за постоянного напряжения у девушки развилась тревожность, которую она долгое время лечила. Улучшить свое ментальное здоровье она смогла благодаря успокаивающему гончарному делу.
Флоренс Сент-Джонс / Фото из инстаграма девушки
Отношения принца Гарри и Флоренс
- Сын принцессы Дианы и модель встречались недолго. Уже в августе 2011 года стало известно о завершении их отношений.
- Тогда считалось, что роман завершился из-за того, что принц Гарри не был готов к серьезным отношениям.
- В июне 2013 года Флоренс вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа.