Мне даже обидно, – Полякова удивлена, что ее не внесли в "черный" список России

Певица Оля Полякова с начала войны в Украине постоянно и горячо высказывается против россиян и верхушки Кремля. Женщина не жалеет слова и для своих эксколлег из России. Поэтому ей очень странно, что в список запрещенных артистов на 50 лет в России ей не нашлось места.

Днем ранее стало известно о длинном списке украинских артистов, которые поддерживали Украину и осуждали действия России на территории нашей страны. В него вошли Иван Дорн, Антон Птушкин, Тина Кароль, Макс Барских, Светлана Лобода, Надя Дорофеева, Потап, Святослав Вакарчук, Настя Каменских и многие другие.

К слову Дантес, Птушкин и Бедняков отреагировали на запрет въезда на Россию: "Да идите нах*й"

Некоторые из них на половину так ярко не поддерживали украинцев, как это делала Оля Полякова. Впрочем, ей, похоже, не грозит запрет на пересечение границ России в ближайшие 50 лет.

Артистка призналась, что мечтает попасть в российский "черный список".

Честно, мне даже обидно, я тоже хотела попасть в этот список. Сейчас в такие опальные российские списки попадать большая честь. И быть врагом России сегодня – это честь, а меня, как всегда, не наградили,

– поделилась Полякова.

В частности, она вспомнила о Филиппе Киркорове, с которым долго дружила. После публичного хейта к нему журналисты спросили певицу, отреагировал ли он на ее слова:

"Нет, видите ли, он оказался трусом. То, что он делает – это трусливая позиция. Он молчал два месяца, не высказывал ни одной позиции. На самом деле это было более разумно с его стороны, молчал бы и дальше. Он, конечно, не будет ничего отвечать, потому что нарвется на меня и на миллионы людей, которые сплотились против российского нашествия. И сейчас мы друг за друга. Я горжусь своей страной и своими людьми".