З Різдвом everybody: Мюсли UA и Vasia Charisma представили трек с фразой Бориса Джонсона

Артисты Мюсли UA & Vasia Charisma выпустили рождественскую песню, в которой звучит поздравление Бориса Джонсона для украинцев. Это праздничная версия их предыдущего хита "Добрый день everybody"

Мюсли UA & Vasia Charisma обновили хит "Добрый день everybody" и представили новую рождественскую песню. В ней использована цитата Бориса Джонсона "З Різдвом everybody".

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Мюсли UA & Vasia Charisma представили новый хит

Каждая звезда хотя бы раз в своей карьере должна сделать новогоднюю версию своего мегахита. Мюсли UA давно об этом мечтали, но были сомнения. Однако, когда Джонсонюк поздравил всех украинцев фразой "З Різдвом everybody", мы встали на шаг поближе к новому хиту,

– поделились музыканты.

, в декабре Борису Джонсону включили хит с его словами "Добрый день everybody". Он смешно отреагировал: постучался в такт, а когда услышал свое поздравление "Добрый день everybody", начал искренне смеяться. Тогда он поздравил украинцев с праздниками: его слова использовали в новой песне.

Помимо рождественского трека Мюсли UA & Vasia Charisma представили зажигательный клип, в котором вроде бы танцуют Джонсон и Байден, Дуда и Макрон, а также Олаф Шольц.

Мюсли UA & Vasia Charisma – "З Різдвом everybody": смотрите видео онлайн

В сети активно реагируют на праздничную песню с легендарной фразой Бориса Джонсона. Украинцы называют трек очередным хитом и признаются, что он поднимает настроение.