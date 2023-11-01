На свидании с брюнеткой: стало известно, как Мэттью Перри провел последний день перед смертью

Американский актер Мэттью Перри скончался 28 октября. Накануне его видели поклонники – в хорошем настроении на встрече с женщиной.

Звезда "Друзей" выходил в свет за 24 часа до смерти, как сообщил портал TMZ. Фаны увидели его в ресторане отеля Bel-Air.

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Мэттью Перри был на свидании за день до смерти

Мэттью Перри был в хорошем настроении и обедал с таинственной брюнеткой. Близкие люди актера подтвердили эту информацию.

Папарацци совершили эти кадры около 14:30. На фотографиях, публикуемых в сети, актер сидит за столом с женщиной около часа. После этого они куда-то ушли вместе. Уже на следующий день Перри нашли мертвого.

Близкие друзья Мэттью Перри делятся, что в последние недели он был очень счастлив и полон энергии. Актер должен был вернуться к работе в кино.

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