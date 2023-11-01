Зірка "Друзів" виходив у світ за 24 години до смерті, як повідомив портал TMZ. Фани побачили його у ресторані готелю Bel-Air.

До слова Одну єдину так і не знайшов: з ким зустрічався та в кого закохувався Меттью Перрі

Меттью Перрі був на побаченні за день до смерті

Меттью Перрі був у гарному настрої та обідав з таємничою брюнеткою. Близькі люди актора підтвердили цю інформацію.

Папараці зробили ці кадри близько 14:30. На світлинах, що публікують в мережі, актор сидить за столом з жінкою близько години. Після цього вони кудись пішли разом. Вже наступного дня Перрі знайшли мертвого.

Близькі друзі Меттью Перрі діляться, що в останні тижні він був дуже щасливим і сповненим енергії. Актор мав повернутися до роботи в кіно.

Які деталі особистого життя стали відомими