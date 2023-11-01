Молли Гурвиц была в отношениях с Мэттью Перри с 2018 по 2021 год. К сожалению, актер так и не нашел своей любви и умер одиноким в возрасте 54 лет.

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В 2020 году Мэттью сделал предложение Молли Гурвиц, однако свадьба так и не состоялась. Через пол года после помолвки пара разошлась. Причина разрыва неизвестна.

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Молли вспомнила свои отношения с Мэттью Перри. Пара любила проводить время вместе. Иногда они пересматривали сериал "Друзья", где любимый Гурвиц сыграл Чендлера Бинга

"Он хотел бы, чтобы мир говорил о том, как он талантлив… Когда вышла встреча "Друзей", мы просмотрели шоу вместе. Иногда они перематывали и изучали сцены. Нас объединяло уважение и чувство юмора. Быть с ним, когда он снова открывал свой талант, было волшебно", – рассказала она.

Девушка призналась, что очень его любила, хотя актер часто причинял ей боль.

Я любила его глубже, чем могла себе представить. Но он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Перри,

– призналась Гурвиц.

Она добавила, что благодарна экскоханному за все, чему научилась благодаря их отношениям.

"Мэтти, я чувствую облегчение, что ты в покое", – добавила Молли.

Справка! Мэтью Перри никогда не был в браке, а его самые длинные отношения были с актрисой Лиззи Каплан (они длились 6 лет). За свою жизнь актер находился в романтических отношениях со многими голливудскими знаменитостями: Джулией Роббертс, Ясмин Блит, Нив Кэмпбелл, Лорен Грэм и Мэйв Квинлен.

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