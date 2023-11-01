Звезда "Друзей" выходил в свет за 24 часа до смерти, как сообщил портал TMZ. Фаны увидели его в ресторане отеля Bel-Air.
К слову Одну единственную так и не нашел: с кем встречался и в кого влюблялся Мэттью Перри
Мэттью Перри был на свидании за день до смерти
Мэттью Перри был в хорошем настроении и обедал с таинственной брюнеткой. Близкие люди актера подтвердили эту информацию.
Папарацци совершили эти кадры около 14:30. На фотографиях, публикуемых в сети, актер сидит за столом с женщиной около часа. После этого они куда-то ушли вместе. Уже на следующий день Перри нашли мертвого.
Близкие друзья Мэттью Перри делятся, что в последние недели он был очень счастлив и полон энергии. Актер должен был вернуться к работе в кино.
Какие детали личной жизни стали известны
- После смерти Мэттью Перри его бывшие девушки стали признаваться об отношениях с актером. В частности, Гвинет Пэлтроу 30 лет держала в тайне роман с Мэттью, и только после потери рассказала о теплых и веселых отношениях.
- Бывшая невеста Перри Молли Гурвиц призналась, что очень любила проводить время вместе с актером. Но в то же время, по ее словам, мужчина был сложным и причинял боль.
- Добавим, что Мэттью Перри не успел жениться. Его самые длинные отношения длились 6 лет с Лиззи Каплан.