Жуткое совпадение: Мэттью Перри за несколько дней до смерти поделился фото с места, где умер

29 октября 2023, 15:15
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Мэтью Перри

Смерть известного актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри шокировала весь мир. Вероятно, актер утонул в джакузи. Сеть заинтересовала последняя фотография, которой Мэтью поделился в соцсетях.

Перри 6 дней назад опубликовал фотографию из джакузи в собственном имении в Лос-Анджелесе. Там же, по данным СМИ, нашли его тело 28 октября 2023 года.

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Шокирующее совпадение в смерти Мэттью Перри

Поклонники актера заметили странное совпадение. Перри за несколько дней до смерти опубликовал в инстаграм фото, сделанное в том же джакузи, где его впоследствии обнаружили мертвым.

На снимке Мэттью отдыхал и слушал музыку в джакузи на фоне вечернего неба.

О, теплая вода, которая бурлит вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман,
– подписал фото актер.

Это последняя фотография, которую перед смертью опубликовал Мэттью Перри.


Что известно о смерти Мэтью Перри / Фото из его инстаграма

Один из пользователей удивился этой фотографии актера.

"Это был последний пост в инстаграме Мэтью Перри. 6 дней назад. Случайное совпадение? Думаю, нет. Кто сделал это фото?", – спросил он.

В комментариях под фото поклонники выражают соболезнования по поводу смерти Мэтью:

  • "Спасибо, что дарили нам возможность быть немного счастливее от просмотра ваших ролей… Я не могу подобрать сейчас слова, потому что это настоящий шок для всех. Покойся с миром".
  • "Такое ощущение, будто потеряли друга, не правда ли?"
  • "Спасибо за улыбки, которые вы дарили, когда нам это было нужно".
  • "Я всю жизнь боялся этого дня".
  • "Эта публикация теперь выглядит иначе… Мы все сегодня потеряли друга…"
  • "Вы были настоящим другом для миллионов людей".
  • "Спасибо за твой юмор, за твой талант быть собой и приносить радость и смех людям. Словно целая эпоха ушла…"

Что известно о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" умер 28 октября. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Первым о смерти актера сообщило издание TMZ. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.

Иностранные СМИ пишут, что перед гибелью Перри несколько часов играл в пикбол, а затем вернулся домой, чтобы принять ванну. Его помощник чувствовал неладное, поэтому постоянно пытался дозвониться Мэтью. После того как актер перестал выходить на связь, его ассистент вызвал полицию в дом.

Автор: Марія Бондар