Жуткое совпадение: Мэттью Перри за несколько дней до смерти поделился фото с места, где умер

Смерть известного актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри шокировала весь мир. Вероятно, актер утонул в джакузи. Сеть заинтересовала последняя фотография, которой Мэтью поделился в соцсетях.

Перри 6 дней назад опубликовал фотографию из джакузи в собственном имении в Лос-Анджелесе. Там же, по данным СМИ, нашли его тело 28 октября 2023 года.

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Шокирующее совпадение в смерти Мэттью Перри

Поклонники актера заметили странное совпадение. Перри за несколько дней до смерти опубликовал в инстаграм фото, сделанное в том же джакузи, где его впоследствии обнаружили мертвым.

На снимке Мэттью отдыхал и слушал музыку в джакузи на фоне вечернего неба.

О, теплая вода, которая бурлит вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман,

– подписал фото актер.

Это последняя фотография, которую перед смертью опубликовал Мэттью Перри.



Что известно о смерти Мэтью Перри / Фото из его инстаграма

Один из пользователей удивился этой фотографии актера.

"Это был последний пост в инстаграме Мэтью Перри. 6 дней назад. Случайное совпадение? Думаю, нет. Кто сделал это фото?", – спросил он.

В комментариях под фото поклонники выражают соболезнования по поводу смерти Мэтью:

"Спасибо, что дарили нам возможность быть немного счастливее от просмотра ваших ролей… Я не могу подобрать сейчас слова, потому что это настоящий шок для всех. Покойся с миром".

"Такое ощущение, будто потеряли друга, не правда ли?"

"Спасибо за улыбки, которые вы дарили, когда нам это было нужно".

"Я всю жизнь боялся этого дня".

"Эта публикация теперь выглядит иначе… Мы все сегодня потеряли друга…"

"Вы были настоящим другом для миллионов людей".

"Спасибо за твой юмор, за твой талант быть собой и приносить радость и смех людям. Словно целая эпоха ушла…"

Что известно о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" умер 28 октября. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Первым о смерти актера сообщило издание TMZ. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.

Иностранные СМИ пишут, что перед гибелью Перри несколько часов играл в пикбол, а затем вернулся домой, чтобы принять ванну. Его помощник чувствовал неладное, поэтому постоянно пытался дозвониться Мэтью. После того как актер перестал выходить на связь, его ассистент вызвал полицию в дом.