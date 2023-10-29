Жуткое совпадение: Мэттью Перри за несколько дней до смерти поделился фото с места, где умер
Источник:Мэтью Перри
Смерть известного актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри шокировала весь мир. Вероятно, актер утонул в джакузи. Сеть заинтересовала последняя фотография, которой Мэтью поделился в соцсетях.
Перри 6 дней назад опубликовал фотографию из джакузи в собственном имении в Лос-Анджелесе. Там же, по данным СМИ, нашли его тело 28 октября 2023 года.
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Шокирующее совпадение в смерти Мэттью Перри
Поклонники актера заметили странное совпадение. Перри за несколько дней до смерти опубликовал в инстаграм фото, сделанное в том же джакузи, где его впоследствии обнаружили мертвым.
На снимке Мэттью отдыхал и слушал музыку в джакузи на фоне вечернего неба.
О, теплая вода, которая бурлит вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман,
– подписал фото актер.
Это последняя фотография, которую перед смертью опубликовал Мэттью Перри.
Что известно о смерти Мэтью Перри / Фото из его инстаграма
Один из пользователей удивился этой фотографии актера.
"Это был последний пост в инстаграме Мэтью Перри. 6 дней назад. Случайное совпадение? Думаю, нет. Кто сделал это фото?", – спросил он.
В комментариях под фото поклонники выражают соболезнования по поводу смерти Мэтью:
- "Спасибо, что дарили нам возможность быть немного счастливее от просмотра ваших ролей… Я не могу подобрать сейчас слова, потому что это настоящий шок для всех. Покойся с миром".
- "Такое ощущение, будто потеряли друга, не правда ли?"
- "Спасибо за улыбки, которые вы дарили, когда нам это было нужно".
- "Я всю жизнь боялся этого дня".
- "Эта публикация теперь выглядит иначе… Мы все сегодня потеряли друга…"
- "Вы были настоящим другом для миллионов людей".
- "Спасибо за твой юмор, за твой талант быть собой и приносить радость и смех людям. Словно целая эпоха ушла…"
Что известно о смерти Мэттью Перри
Звезда сериала "Друзья" умер 28 октября. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Первым о смерти актера сообщило издание TMZ. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.
Иностранные СМИ пишут, что перед гибелью Перри несколько часов играл в пикбол, а затем вернулся домой, чтобы принять ванну. Его помощник чувствовал неладное, поэтому постоянно пытался дозвониться Мэтью. После того как актер перестал выходить на связь, его ассистент вызвал полицию в дом.