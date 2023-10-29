Перри 6 дней назад опубликовал фотографию из джакузи в собственном имении в Лос-Анджелесе. Там же, по данным СМИ, нашли его тело 28 октября 2023 года.

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Шокирующее совпадение в смерти Мэттью Перри

Поклонники актера заметили странное совпадение. Перри за несколько дней до смерти опубликовал в инстаграмме Фото, сделанное в том же джакузи, где его впоследствии обнаружили мертвым.

На снимке Мэттью отдыхал и слушал музыку в джакузи на фоне вечернего неба.

О, теплая вода, которая бурлит вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман,

– подписал фото актер.

Это последняя фотография, которую перед смертью опубликовал Мэттью Перри.



Что известно о смерти Мэтью Перри / Фото с его инстаграммы

Один из пользователей удивился этой фотографии актера.

"Это был последний пост в инстаграмме Мэтью Перри. 6 дней назад. Случайное совпадение? Думаю, нет. Кто сделал это фото?", – спросил он.

В комментариях под фото поклонники выражают соболезнования по поводу смерти Мэтью:

"Спасибо, что дарили нам возможность быть немного счастливее просмотра ваших ролей… Я не могу подобрать сейчас слова, потому что это настоящий шок для всех. Почивай с миром".

"Такое ощущение, будто потерять друга, не правда ли?"

"Спасибо за улыбки, которые вы дарили, когда нам это было нужно".

"Я всю жизнь боялся в этот день".

"Эта публикация теперь выглядит иначе… Мы все сегодня потеряли друга…"

"Вы были настоящим другом для миллионов людей".

"Спасибо за твой юмор, за твой талант быть собой и приносить радость и смех людям. Будто целая эпоха ушла…"

Что известно о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Первым о смерти актера сообщило издание TMZ. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.

Иностранные СМИ пишут, что перед гибелью Перри несколько часов играл в пикбол, а затем вернулся домой, чтобы принять ванну. Его помощник чувствовал нехорошо, поэтому постоянно пытался дозвониться Мэтью. После того как актер перестал выходить на связь, его ассистент вызвал полицию в дом.