Перрі 6 днів тому опублікував світлину з джакузі у власному маєтку в Лос-Анджелесі. Саме там, за даними ЗМІ, знайшли його тіло 28 жовтня 2023 року.

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Шокуючий збіг у смерті Меттью Перрі

Прихильники актора помітили дивний збіг. Перрі за декілька днів до смерті опублікував в інстаграмі світлину, яка була зроблена в тому самому джакузі, де його згодом знайшли мертвим.

На знімку Меттью відпочивав та слухав музику в джакузі на тлі вечірнього неба.

О, тепла вода, яка бурлить навколо, змушує вас почуватися добре? Я Меттман,

– підписав фото актор.

Це остання фотографія, яку перед смертю опублікував Меттью Перрі.



Що відомо про смерть Метью Перрі / Фото з його інстаграму

Один з користувачів здивувався цій світлині актора.

"Це був останній пост в інстаграмі Метью Перрі. 6 днів тому. Випадковий збіг? Думаю, ні. Хто зробив це фото?", – запитав він.

У коментарях під фото шанувальники висловлюють співчуття з приводу смерті Метью:

"Спасибі, що дарували нам можливість бути трішки щасливішими від перегляду ваших ролей… Я не можу підібрати зараз слова, бо це справжній шок для всіх. Спочивай з миром".

"Таке відчуття, ніби втратити друга, чи не так?"

"Дякуємо за усмішки, які ви дарували, коли нам це було потрібно".

"Я все життя боявся цього дня".

"Ця публікація тепер виглядає інакше… Ми всі сьогодні втратили друга…"

"Ви були справжнім другом для мільйонів людей".

"Дякую за твій гумор, за твій талант бути собою та приносити радість та сміх людям. Наче ціла епоха пішла…"

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Зірка серіалу "Друзі" помер 28 жовтня. Актора знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Першим про смерть актора повідомило видання TMZ. Ймовірно, Меттью втопився в джакузі.

Іноземні ЗМІ пишуть, що перед загибеллю Перрі декілька годин грав у піклбол, а потім повернувся додому, щоби прийняти ванну. Його помічник відчував недобре, тому постійно намагався додзвонитися до Меттью. Після того, як актор перестав виходити на зв'язок, його асистент викликав поліцію до будинку.