Многие актеры выразили соболезнования в соцсетях. 24 Канал собрал реакции мирового бомонда на смерть Мэттью Перри.

Важно Успех в кино, борьба с наркотиками и одиночество: что известно о Мэттью Перри из сериала "Друзья"

Мировые знаменитости почтили звезду "Друзей", скончавшегося 28 октября 2023 года.

Реакции звезд на смерть Мэттью Перри

Актриса Мэгги Виллер, сыгравшая Дженис – подругу Чендлера в сериале "Друзья", посвятила ему сообщение в инстаграмме. Она подчеркнула, что это большая потеря для всего мира.

"Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я благодарна за каждый творческий момент, который мы разделили", – написала Мэгги.

Актриса Сельма Блэр тоже поделилась общим селфи из Перри и отметила, что очень его любила.

Мой самый старый друг. Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. Он меня. И я сломлена. С разбитым сердцем… Сладких снов, Мэтти,

– написала она.

Звезда сериала "Беверли-Гиллз 90210" и "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти написала в соцсетях, что она выросла вместе с Меттью.

"Когда-то мы были бандой. Мы все вместе выросли, наша дружба длилась долгое время. На самом деле целая жизнь. Я знаю, что многие страдают. Многим и, безусловно, нам будет его не хватать. Я сейчас превалирую шок и печаль", – отметила. актриса.



Шеннен Доэрти отреагировала на смерть Мэттью Перри / Скриншот из инстаграммы

Актриса Морган Фэйрчайлд, сыгравшая мать Чендлера Бинга в сериале "Друзья", поделилась публикацией в X (твиттер), где выразила соболезнования из-за преждевременной потери "сына".

У меня разбито сердце из-за преждевременной смерти "моего сына", Мэттью Перри… Я выражаю любовь и соболезнование его друзьям и семье, особенно его отцу, Джону Беннету Перри, с которым я работала над Flamingo Road & Falcon Crest,

– написала Морган.

На смерть Мэттью Перри отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что эта потеря шокировала и огорчила его.

"Я никогда не забуду игры на школьном дворе, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут той радости, которую он принес им. Спасибо за весь смех, Мэттью. Тебя любили – и за тобой будут скучать", – написал Трюдо.

Актер Томас Леннон, снявшийся вместе с Мэттью Перри в фильмах "Снова 17" и "Странная пара", поделился общей фотографией в инстаграмме. Он только лаконично написал "Спокойной ночи, друг!".

Еще один коллега Мэттью, актер Стерлинг Найт поделился воспоминаниями о покойном друге. Он отметил, что Перри был добрым и покладистым во время его "первой большой роли".

Он был добрым, искренним, давал советы и внушал доверие. Я всегда буду немного расстроен тем, что мы так и не сыграли в теннис, но, пожалуй, небеса нуждались немного в сарказме, а он был лучшим,

– написал Стергинг.

Актриса Лаура Бенанти, снявшаяся с Перри в фильме "Продолжайте", поделилась фотографией, на которой актеры обнимают его.

"Мэтти был щедрым, обладал блестящим и непревзойденным талантом. Какая ужасная потеря... Да будет благословенной его память", - написала она.

Актриса Алисса Милано, сыгравшая вместе с Перри в фильме "Танцуй до рассвета" поделилась видео с Мэттью. По ее словам, он всегда был самым смешным и самым хорошим человеком в комнате.

Киностудия Warner Bros, выпустившая сериал "Друзья" обнародовала заявление после появления новости о смерти Мэттью Перри.

Мы опустошены уходом нашего дорогого друга. Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Его наследие будет жить в сердцах многих. Мы выражаем свою любовь его семье, близким и его фанам,

– написали там.

Официальная учетная запись "Друзья" в инстаграмме опубликовала пост, назвав Мэттью Перри "настоящим подарком для всех нас".

Что известно о смерти Мэттью Перри