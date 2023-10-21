Голливудская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Сеть всколыхнула печальная новость о разводе голливудской звезды Мэрил Стрип. Актриса прожила в браке с мужем 45 лет. Теперь пара живет отдельно, хоть и продолжает заботиться друг о друге.

Представитель актрисы сообщил, что 74-летняя Мэрил Стрип рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером. Пара сделала это тихо и без скандалов.

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Мэрил Стрип рассталась с мужем

Звездные супруги прожили в браке 45 лет. Оказывается, пара давно не живет вместе. Представитель Мэрил Стрип заявил, что актриса разошлась с мужем еще шесть лет назад.

В своем заявлении пара сообщила, что "они выбрали жизнь отдельно, однако всегда будут заботиться друг о друге".

Лично ни Мэрил Стрип, ни Дон Гаммер не комментировали новость о своем разводе. Более того – на днях актриса посетила церемонию вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом на пальце.

Что известно о браке Мерил Стрип: коротко

Свадьба актрисы с Доном Гаммером состоялась в 1978 году. В браке у них родилось четверо детей (также у них уже пятеро внуков).

Последний раз знаменитую пару видели вместе на церемонии вручения премии Оскар в 2018 году. После этого мужчина не сопровождает Мерил на светские мероприятия.

Еще в 2002 году кинозвезда рассказала о своих отношениях с мужем. Стрип признавалась, что секрет их долгого брака состоит в том, что "нужно подстраиваться и время от времени умолкать".