В интервью 24 Канала он рассказал о том, насколько важна любовь и любовь во время войны, о нашей храбрости и несокрушимости, которыми восхищается весь мир, и пригласил на концерт ко Дню всех влюбленных.

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Из-за наших нелюбимых соседей жизнь украинцев изменилась. Кто-то даже поставил ее на "паузу" или отложил на "после войны". Каково ваше мнение по этому поводу, стоит ли так поступать и почему?

Считаю, что даже если кто-то и хотел бы так сделать, то у него, пожалуй, не получится. Потому что не мы ставим жизнь на "паузу", она может поставить на "паузу" нас. Но точно не мы. Я понимаю, что в начале войны, новой волны агрессии год назад мы были определенное время в абсолютном оцепенении. Но это быстро прошло и мы пришли в себя, мы продолжаем жить в новых реалиях, удивляя самих себя этой способностью к жизни, и одновременно удивляя мир. Многие знакомые, которые живут за границей и не являются украинцами, в реальном общении удивляются, как это вообще возможно!

Нам удается жить под обстрелами, каждый день получая страшные известия с фронта. Однако страна живет и нам действительно нужно показывать эту жизнь, этот огонь. Время от времени нам устраивают блекауты, но огонь действительно есть внутри нас. Его нужно максимально распространять и поддерживать, дарить ближним. Потому никаких "пауз" жизни. Она идет и проходит. Надо жить сегодня, а о том, что будет завтра, мы узнаем только завтра.



Виктор Винник / Фото прессслужбы

Есть ли в нашем настоящем любовь, насколько она важна и нужна при наших обстоятельствах?

С начала человечества, как только появились небо и земля и все наполнение этой планеты, автоматически возникла любовь. И во время всех катаклизмов, которые проживало человечество, это чувство никуда не исчезало.

Мы живем в новое время. Нам казалось, что человечество уже настолько взрослое и понимает, что наибольшую ценность составляет жизнь, и нельзя ее забирать, нельзя вести войны и т.д. Человечество может и понимает, но это не понимают русские. На этом историческом этапе так сложилось, что эта страна с ее населением является худшим проявлением человечества. Жизнь там ничего не стоит. Соответственно они хотят и они видят мир таким же, то есть "умри ты сегодня, а я завтра". Таков их принцип.

Но никуда не исчезает любовь. Я бы даже сказал, что это чувство обостряется на фоне тревоги, неизвестности. Недавно был на киевском вокзале, и видел, как там девушки провожали своих парней в пикселе. Возлюбленных наверняка. Это очень чувственные моменты.

В другое, мирное время, это не так выглядит вообще, а сейчас оно имеет большой вес. Поэтому говорить, что любовь можно отложить на потом, после войны, нельзя. Жизнь продолжается и любовь – это одно из важных, а может быть и главных проявлений жизни.

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Пулями любовь": смотрите видео онлайн

Ко Дню всех влюбленных вы готовите концерт в Центре Довженко. Почему, по вашему мнению, важно проводить и посещать такие события?

Не нужно доказывать, что это важно. Их просто нужно проводить и нужно приходить на них. Надо показывать, прежде всего, самим себе, нашим врагам и всему миру, что мы продолжаем жить. Возможно, для кого-то это неправильно, иногда даже раздаются упреки типа: "Как вы можете, в то время как ведутся тяжелые боевые действия и мы имеем потери, проводить концерты?". По мнению этих людей так получается, что нам всем надо затаиться, занить или как? Я так не считаю. Мы должны продолжать жить и максимально показывать, что мы несокрушимы и их не боимся. Вот что важно.

Недавно услышал какой-то фрагмент из программы их пропагандистов, почему они перестали нас бояться? Да, мы действительно их не боимся. Как сказал наш генерал Залужный: "Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно!"

Поэтому очень важно проводить разного рода события, жизнь должна быть активной, наполненной и вместе с тем это будет давать возможность аккумулировать банально даже средства, направляемые для фронта, для наших воинов, ради нашей победы. Я почему-то думал, что волонтерское движение, которое у нас началось с 2014 года и до 2018-го очень утихло, уже не восстановится в таком объеме и с такой силой. Но как видите, я ошибся.

С началом войны с новой силой возобновилось волонтерское течение, наши люди делают невероятные вещи, которые помогают и кому-то конкретно из своих знакомых военных, и просто перечисляют деньги в разные фонды. То есть у нас каждый знает, что в этом "артиллерийском выстреле" есть и моя маленькая толика. Таким образом, мы защищаемся и не позволим себя сломать!

Виктор Винник и МЭРИ – "Я из Украины": смотрите видео онлайн

Что ожидать на этом концерте, который организует VINIL Concert agency? Какие сюрпризы, неожиданности будут в этот вечер?

Мы живем во время войны. Это вроде, когда у тебя день рождения каждый день. И ты не знаешь, что будет завтра, и никто этого не знает. Жаль, что концерт имеет ограниченные временные рамки. У нас достаточно материала, чтобы исполнять и старые песни, и относительно новые.

А сюрпризом в этот вечер в День всех влюбленных станет настоящее свидание артиста с публикой и наоборот. Повторяю и буду повторять, что концерт – это не соло, а дуэт. В этом волшебном действе, как в танго, нужны двое – артист и публика. И надеюсь, что львовяне и гости города Льва придут на наш традиционный, я бы уже сказал, концерт 14 февраля.

Ведь лучшего города, даже в относительно мирные времена, в нашей стране, кроме Львова, нет. Некоторые сравнивают Львов с Парижем. Не знаю... Я был в Париже, и общего видел мало. Однако если брать какой-то ореол романтики, любви, то, по моему мнению, Львов подходит для этого лучше всего. Поэтому жду всех на нашем концерте в День Валентина. Наша встреча будет сюрпризом и неожиданностью.

Есть ли у вас в планах премьеры и когда их ждать поклонникам?

Да-да, немного приоткрываем занавес. К годовщине новой фазы войны уже записана новая песня. Она посвящена военной теме. И на днях на нее снимаем видео. Очень надеюсь, что мы успеем сделать это видео и презентовать песню до 24 февраля, когда уже будем вести отсчет второго года активной фазы этой войны, нашего противостояния, нашего героизма и нашего существования, что мы и никуда не денемся.

Слава Украине, слава нашим воинам. Все будет хорошо! Ждем на концертах!



Виктор Винник / Фото прессслужбы

Автор: Маричка Чернявска