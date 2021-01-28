Американская актриса Мэнди Мур вот-вот впервые станет матерью. Всего несколько недель назад она снялась в фотосессии для издания Romper, в которой она предстала в удивительных образах.

Источник: Romper

36-летняя женщина поблагодарила редакторов, которые сфотографировали ее в моменте 34-й недели беременности и обезопасили на фотосессии от COVID-19.

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Мэнди Мур в издании Romper

Звезда сериала "Это мы" и "Памятная прогулка" позировала в объективе фэшн-фотографа Emman Montalvan, а волшебные образы ей стилизовала Sarah Schussheim. Женщина надела несколько роскошных платьев разных цветов и фактур брендов Gucci, Oscar de la Renta, Fendi, которые едва очерчивали ее живот. Съемка состоялась в фотостудии на фоне различных полотен.

Мэнди Мур для издания Romper: фото / Romper

Мэнди Мур рассказала о беременности

В интервью для издания женщина также поделилась, как забеременела после нескольких попыток зачатия и как услышала от врача неутешительный диагноз. "Мы сделали тесты на овуляцию и все такое", – сказала Мэнди и добавила, что решила обратиться к специалисту, который сообщил ей, что у нее проблемы с маткой и что у нее может быть эндометриоз.

Я была полностью готова к операции, исправлению матки и избавлению от эндометриоза, если он там был. Было приятно иметь план и знать, почему я еще не беременна,

- поделилась Мэнди.

Но перед операцией, летом 2020-го, женщине удалось забеременеть и, по мнению врача, это было настоящим чудом. Лишь тогда Мэнди Мур поняла, как мало она знала о собственной анатомии.