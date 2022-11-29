"Міс Земля 2022": яка дівчина перемогла у престижному конкурсі краси
90 учасниць відомого конкурсу краси "Міс Земля" прилетіли у Філіппіни, аби позмагатись за головну корону 2022 року. Володаркою призу стала кореянка Міна Сью Чой.
Победительницей конкурса 24-летняя девушка, она студентка Иллинойского университета в Урбана-Шампейн в США. Девушка выиграла конкурс "Мисс Земля Корея 2022" и стала представительницей Южной Кореи в Филиппинах.
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Момент победы Мины Сью Чой на "Мисс Земля 2022": видео
Факты о победительнице конкурса "Мисс Земля 2022":
- Девушка родом из Инчхона, Южная Корея.
- Имеет родственников не только в Южной Корее, но и Австралии, Канаде и США.
- Мина учится в Иллинойском университете в Урбана-Шампейне, штат Иллинойс, США, где получает степень бакалавра в области коммуникаций.
- В 1998 году вместе с семьей переехала из Сиднея в Южную Корею.
- В 2002 году перебралась уже в Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
- В 2017 году окончила Seoul Foreign School в Сеуле, Южная Корея.
- 16 ноября 2021 года Мина принимала участие в конкурсе "Мисс Корея 2021" в Южной Корее.
- Сью Чой стала первой южнокорейской женщиной, выигравшей международный конкурс красоты "Мисс Земля".
Победительница конкурса Мисс Земля 2022 / Фото из открытых источников
В "Мисс Земля 2022" приняло участие 90 конкурсанток из разных стран. В тройку финалисток, кроме Мины Сью Чой, вошли:
- "Miss Земля Воздух" – Шеридан Мортлок из Австралии;
- "Мисс Земля Вода" – Надин Аюб из Палестины;
- "Мисс Земля Огонь" – Андреа Агилера из Колумбии.
К сожалению, из-за полномасштабной войны от Украины никто не участвует в конкурсе. В 2021 году представительницей была Марина Литвин, но она не вошла в финальную двадцатку финалисток.
Марина Литвин – "Мисс Земля Украина" в 2021 году / Фото с инстаграммы конкурса
Отметим, что в прошлом году победительницей конкурса стала 25-летняя участница из Белиза – Дестини Вагнер. Тогда конкурс, как и в 2021 году, проводился виртуально из-за пандемии коронавируса. Это впервые за всю историю конкурса выиграла представительница страны Центральной Америки.
Дестини Вагнер – "Мисс Земля 2021" / Фото из инстаграммы Дестини Вагнер
Что известно о конкурсе "Мисс Земля 2022"
Подія відбулась 29 листопада у столиці Манілі, на острові посеред Тихого океану. Після двох років пандемії коронавірусу організатори провели змішаний тип події, поєднавши офлайн та онлайн-події. Важливу роль було приділено організації заходів на відкритому повітрі, демонструючи також тим самим красу країни.
Окрім цього важливого заходу, демонстрація краси Філіппін світу, що переживає пандемію, була б корисною для нашої індустрії туризму. Конкурс приділятиме більше уваги організації заходів на відкритому повітрі, максимально демонструючи природу та мальовничі еколандшафти, щоб показати їхню красу і водночас зменшити викиди вуглекислого газу шляхом природного освітлення,
– поділився Лоррейн Шак, виконавчий віцепрезидент та співзасновник конкурсу "Міс Земля".
Конкурс транслировался в прямом эфире по всему миру во всех известных соцсетях, на официальном вебсайте "Мисс Земля", а также на национальных и международных телеканалах.