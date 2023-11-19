"Мисс Вселенная-2023": кто стал триумфатором самого престижного конкурса красоты
Источник:"Мисс Вселенная"
Ночью 19 ноября на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" выбрали победительницу. Кто получил титул самой красивой и ценной короны – узнайте ниже.
Ночью 19 ноября победительница Р'Бонни Габриэль из США короновала свою преемницу. Титул "Мисс Вселенная-2023" получила участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.
Интересно В платье с мощным месседжем: Ангелина Усанова поразила нарядами в полуфинале "Мисс Вселенная-2023"
Кто победил на "Мисс Вселенная-2023"
Победительницей конкурса в этом году стала 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа. Она является моделью и ведущей утренней программы на местном телевидении. Интересно, что представительница от Никарагуа впервые получила корону на международном конкурсе.
Победительница из Никарагуа / Фото из инстаграмма конкурса
Шейннис родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Получила образование в Центральноамериканском университете по специальности "массовая коммуникация". Одно время девушка занималась волейболом.
Шейннис Паласиос / Фото с инстаграмма участницы
Паласиос с детства принимала участие в конкурсах красоты и очень часто получала призовые места. В частности, в 2016 году она получила титул "Юная мисс Никарагуа". Потом выступала от своей страны на международном уровне и вошла в топ-10.
В 2020 году девушка отличилась на "Мисс мира Никарагуа 2020". Впоследствии стала одной из топ-40 на "Мисс мира 2021".
Также в список лучших пяти конкурсанток, кроме Никарагуа, вошли представительницы стран:
- Таиланда;
- Австралии;
- Пуэрто Рико;
- Колумбия.
Что известно о конкурсе
- Последний этап конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023" проходил в ночь с 18 на 19 ноября на José Adolfo Pineda Arena в Сан-Сальвадоре. В финале конкурса выступал знаменитый певец Джон Ледженд.
- За титул лучшей соревновались 84 конкурсантки. В этом году впервые участие приняли две трансгендерные женщины – конкурсантка из Португалии Марина Мачете и Рикки Колле из Нидерландов.