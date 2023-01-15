Забрала одну из главных наград: какое место заняла украинка Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенная"
Источник:Виктория Апанасенко
Конкурс "Мисс Вселенная 2022" состоялся ночью 15 января, а победительницей стала представительница США. Украинка Виктория Апанасенко не смогла получить место среди топ-16, но получила награду.
В Новом Орлеане избрали новую "Мисс Вселенную", которой стала Р'Бонни Габриэль – представительница США. Также на конкурсе определили список 16 лучших.
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Получила ли место "Мисс Украина Вселенная"
Украинка Виктория Апанасенко не вошла в топ-16 финалисток среди всех мисс. Однако она завоевала специальную награду Spirit of Carnival Award. Ее вручают тем конкурсанткам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.
Но одну из главных наград я забрала,
– поделилась Виктория Апанасенко.
Апанасенко взяла награду на "Мисс Вселенная 2022" / Фото с инстаграм-сториз
Как Виктория Апансенко рассказывала о войне
Конкурс "Мисс Вселенная" стал еще одной площадкой, где была возможность сказать о войне всему миру. В финале показали видео Виктории Апанасенко, где она рассказывает о трагедии в Украине и о том, как она приобщалась к волонтерству. К съемкам ролика присоединилась и полька Александра Клепачка.
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Добавим, что Виктория Апанасенко не упускала возможности поговорить о войне с другими конкурсантками. Так в сети Украину и ее представительницу поддержала сама "Мисс Вселенная 2022" Р'Бонни Габриэль.
"Я очарована силой и красотой моей сестры по "Мисс Вселенная" Викторией. У меня было несколько минут, чтобы посидеть и поговорить с ней о защите прав человека. Я поддерживаю ее стойкость и вдохновляюсь ее сердцем. Мне нравится, как "Мисс Вселенная" позволила мне общаться с женщинами со всего мира", – писала Габриэль.
"Мисс США" и победительница "Мисс Вселенная" поддержала Украину / Фото с инстаграма Габриэль
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