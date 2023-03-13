О конкурсе и подготовке к нему Анастасия рассказала в интервью 24 Каналу. Девушка призналась, что вся подготовка была на ней.

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С подготовкой образа Пановой помогла подруга, стилистка на "Топ-модель по-украински".

Я написала: "Мне нужен национальный костюм. Знаю, что ты сделаешь лучшее". Она месяц без света, без электроэнергии, под свечами шила в Киеве тот бисер. Мы с ней проделали весь костюм до деталей. Были желто-голубые колосья, все платье было в камнях. В него было вложено столько жизни. Когда я получила карго с этим платьем, то просто плакала,

– поделилась Анастасия.



Анастасия Панова на Miss Charm 2023 / Фото с инстаграмма девушки

Это платье сравнивали с аутфитом Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". У обеих представительниц Украины был желто-голубой шлейф. Однако Анастасия призналась, что платье было готово еще до того, как она увидела наряд Апанасенко.

Мое платье пришло в Стамбул перед Новым годом, когда я еще не видела платье Виктории. У нее была очень трудная подготовка, мы даже не общались. Ее платье я увидела уже на сцене, когда мое находилось в коробке в Стамбуле. Как-то так случилось, что мы были немного похожи, на одной волне (смеется),

– призналась Панова.

"Кстати, такое странное совпадение. Во Вьетнаме желтый и голубой – это самые красивые цвета. По всему городу было очень много желто-голубых выставок, букетов. Это очень согревало меня", – подытожила Анастасия.

Полное интервью Анастасии Пановой читайте в рамках проекта "Интервью24".