"Мисс Украину-2021" раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам

В пятницу, 15 октября, Анна Неплях получила титул "Мисс Украина Вселенная", а вместе с тем – внимание многотысячной аудитории. Пользователи инстаграма "захейтили" девушку за то, что она говорит на русском языке. Красавица перешла на украинский и резко ответила хейтерам.

27-летняя королева красоты Анна Неплях призналась, что ее директ завален критикой за использование русского языка в социальных сетях. Публика якобы убеждена, что она не знает украинский. Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" опровергла слухи и обратилась к фолловерам на соловьиной.

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Модель отметила, что у нее достаточно интеллекта, чтобы свободно общаться на украинском языке.

За последние сутки я получила миллион обвинений, ято я в своем блоге пишу посты и говорю по-русски, потому что не знаю украинский. У меня достаточно интеллекта, чтобы говорить на чистом языке, а не портить его суржиком,

– дерзко заявила Анна Неплях.

Более того, девушка сослалась на то, что она родилась и выросла в Днепре, где 90% населения говорит на русском языке. Ее семья не исключение. Так, "Мисс Украина Вселенная" якобы "заслуживает самовыражаться на том языке, на котором ей удобно".

согласно результатам опроса Международного республиканского института, по состоянию на 2017 год в Днепре на русском языке разговаривало 66% населения.

"Мисс Украина-2021" ответила на критику за русский язык / Видео из инстаграм-сториз Анны Неплях

Добавим, Анна Неплях с детства участвует в конкурсах красоты, звание "Мисс Украина Вселенная 2021" – пока самое большое ее достижение. Девушка была известна публике благодаря участию в романтическом реалити-шоу "Холостяк-10", где боролась за сердце Макса Михайлюка. Другие детали ее биографии узнавайте на нашем сайте.