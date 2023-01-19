"Мисс Украина Вселенная" впервые рассказала, подходила ли к ней россиянка с извинениями

Украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко создала немалый ажиотаж своим присутствием на конкурсе в США. Важной темой для обсуждений стало ее участие на одной сцене с россиянкой. Однако Виктория говорит, что не услышала от нее ни слова жалости или прощения.

Украинка поделилась, что ждала от нее хотя бы частных извинений, которые не услышали бы камеры или организаторы. Но она этого не сделала. Более того, россиянка одевала костюм русской императрицы и просила сделать с ней дружеское фото, потому что этого хотели организаторы. Виктория была шокирована и неприятно удивлена такой наглостью Анны Линниковой.

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Вы знаете, я надеялась. Я верю в людей. Я хотела от нее услышать хотя бы тет-а-тет: "Извини. Извини за то, что делает моя страна, я не поддерживаю войну". А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать,

– говорит Виктория.

"Если бы россиянка сказала, что не поддерживает войну, которую развязал Путин, не поддерживает убийства, то это была бы одна история. Но она просто молчала. Идти против системы – страшно. Но если ты хочешь изменить мир к лучшему, то ты имеешь это делать", – продолжила она.



Анна Линникова на конкурсе "Мисс Вселенная" / Фото из инстаграмма россиянки

На вопрос, почему оргкомитет не упоминал войну на сцене "Мисс Вселенная" и не дал Виктории площадку для осуждения России, она думает, что не хотели спровоцировать буллинг против нее и россиянки.

"Россиянка вообще ничего не говорила о войне. Ничего. Никакого вопроса к ней не было об агрессии ее страны. Никакого. Возможно, они не хотели спровоцировать буллинг меня или российской участницы. Потому что "Мисс Вселенная" позиционирует себя как платформа, дающая голос каждой девушке. Как использовала эту платформу Россия? Никак. Они демонстрировали платье Российской империи и красный цвет. Мне говорили, что, возможно, россияне было страшно. Но мне не страшно было умереть под ракетами и не страшно открыто говорить о войне", – убеждена модель.

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Девушка привела аналогию по отношению к русским, когда люди смотрят, как при ней кого-то убивают, а они ничего не делают и молчат. Вот такова, по ее мнению, была Анна.

Ты не можешь молча наблюдать, как убивают людей, вне политики ты или нет. Каждый человек, у которого есть что-то человеческое, не может молчать, потому что это ненормально. Если ты молчишь, как ты можешь остановить войну?

– замечает Виктория.