"Мисс Украина Вселенная" отказалась стоять возле россиянки на конкурсе: момент попал на видео

В сети появилось видео, сделанное накануне полуфинала "Мисс Вселенная". В ролике видно, что представительница России пыталась стать возле украинки, но та достойно дистанцировалась.

В США проходит известный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022". К сожалению, в нем принимает участие россиянка, которой выдали визу с помощью посольства в Казахстане, сообщает 24 Канал. И хоть ее участие критикуют в сети, она не дисквалифицирована из конкурса.

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"Мисс Украина Вселенная" дистанцировалась от россиянки

В сети завирусилось видео, которое сделали накануне прошедшего 11 января полуфинала. В ролике видно, что участники позируют вместе для совместного фото. "Мисс Россия" подошла к представительнице Украины, очевидно, чтобы стать рядом. Хотя Анна Линникова все-таки стала возле другой участницы, Виктория Апанасенко все равно выразила желание дистанцироваться от россиянки.

"Мисс Украина Вселенная" попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами. Она отошла от представительницы страны-террористки спокойно и дипломатично.

"Мисс Украина Вселенная" отошла от россиянки: видео

Иностранцы в комментариях активно обсуждают видео и реакцию Виктории Апанасенко на произошедшее. Есть немало нелепых призывов о "мире" и "толерантности", однако другие с пониманием отнеслись к представительнице Украины.

"Понятно, что "Мисс Украина" не хочет быть рядом с россиянкой из-за войны";

"Многие говорят, что они должны продемонстрировать мир, но эти страны в войне. Реакция нормальная";

"Очевидно, что ее попросили соблюдать понятную дистанцию. Все из-за утраченных в Украине жизней, это не мелочи";

"Молимся за Украину";

"Если вы человек со здравым смыслом, вы не будете стоять рядом со страной, убивающей вашу";

"Это нормально, это воюющие страны";

"Я считаю это нормальным, между странами идет война".

Участие России в конкурсе: как на это реагируют

Добавим, что западные СМИ также критикуют появление "Мисс России" на международном конкурсе красоты. Ведь Владимир Путин стремится публично поддержать представительницу и использовать ее в качестве информационного оружия. Сама Анна Линникова никак не комментирует геноцид украинцев.

"Заявление "Мисс России", сделанное в прошлом году, в котором она сказала, что ценит возможность "публично говорить о неотложных проблемах и привлекать внимание общественности к общественно значимым вещам", но это не включает резню украинцев российскими войсками", – пишут в The Mirror.

11 января на конкурсе прошел этап, где нужно было представить национальные наряды. Украинка Виктория Апанасенко предстала в костюме "Воина Света" с крыльями и оружием. В то время как россиянка показательно выбрала пышное бордовое платье с камнями, откровенно демонстрируя имперские замашки даже в конкурсе красоты. Так что непонятно, как иностранцы требуют толерантности от "Мисс Украины Вселенная" к участнице, которая не скрывает поддержку имперских настроений ее страны, а значит, и войны.