"Мисс Украина Вселенная" Анна Андрес рассекретила вторую беременность: смелые фото в купальнике
Источник:инстаграм Анны Андрес
28-летняя "Мисс Украина Вселенная 2014" вынашивает второго ребенка. Анна Андрес уже на 21 неделе беременности, так что в ноябре у нее родится малыш. Его пол она пока не рассекречивает.
В январе прошлого года Анна Андрес впервые стала матерью. У нее родился сын, которого назвали Джеймсом. Уже через четыре месяца он станет старшим братом, ведь звездная мама беременна во второй раз.
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"Мисс Украина Вселенная" Анна Андрес беременна во второй раз
О предстоящем пополнении 28-летняя модель объявила в понедельник, 11 июля. Она опубликовала фото и видео в полосатом купальнике, в котором не стала скрывать заметно округлый животик.
21 неделя. Не могу дождаться своего маленького скорпиона,
– подписала Анна Андрес.
Анна Андрес беременна второй раз / Фото с инстаграма модели
Анна Андрес беременна второй раз / Фото с инстаграма моделиИнтересно, что о первой беременности Анна Андерс тоже объявила не сразу. Лишь в ноябре, на 28 неделе беременности, она опубликовала фото с округлым животиком, хотя узнала о пополнении еще 27 мая. Тогда модель шутила, что "весенний карантин прошел не зря".
Со второй беременностью Анну Андерс поздравило немало звезд украинского шоу-биза:
- Санта Димопулос: "Моя любовь";
- "Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская: "Поздравляю";
- Кристина Решетник: "Поздравляю. Невероятное счастье";
- Василиса Фролова: "Смело";
- Дарья Астафьева;
- Ирина Монатик;
- Эльвира Гасанова;
- Алина Френдий.
Что известно о "Мисс Украине Вселенная 2014" Анне Андрес
- В июне 2014 года девушку избрали представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", но лететь в США она отказалась якобы по личным обстоятельствам. Однако это не помешало Анне Андрес стать одной из самых успешных украинских моделей.
- В июле 2020 года красавица вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Свадебная церемония прошла на Лазурном побережье в стенах пятизвездочного отеля в Каннах, однако пышного празднования не было, ведь тогда бушевала пандемия коронавируса.