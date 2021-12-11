"Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота впервые стала мамой

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота впервые стала мамой. 10 декабря в одном из киевских роддомов она родила дочь.

О первой беременности девушка рассказала в сети еще летом. Тогда она не рассекретила пол малыша, сроки беременности. Анастасия скрывает от посторонних глаз личную жизнь, поэтому ничего неизвестно и о ее избраннике.

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Анастасия Суббота родила дочь

На личной инстаграм-странице "Мисс Украина Вселенная" обнародовала фотографию, на которой изображен роскошный букет красных роз и карточка с роддома.

Известно, что первенец Субботы появился на свет в пятницу, 10 декабря. Девушка весит 3620 граммов, а ее рост – 56 сантиметров. В заметке Анастасия рассказала, что дочь назвала Елизаветой.

Добро пожаловать в наш мир, крошка! 10.12.2021. Елизавета. Теперь у Субботы есть своя пятница,

– написала Анастасия под фото.

Анастасия Суббота родила дочь / Фото из инстаграма девушки

Что известно об Анастасии Субботе