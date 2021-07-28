"Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота беременна первенцем: пикантное фотопризнание
Источник:инстаграм Анастасии Субботы
Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота впервые станет мамой! 27-летняя звезда беременна первенцем, но кто стал отцом ребенка – неизвестно.
Об особом положении Анастасия рассказала в сети 28 июля. С радостной вестью ее уже успели поздравить десятки людей, в том числе "Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская, "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан, певица Laganza, участница "Мисс Кения Вселенная" Scarlet Were, "Мисс Аргентина Вселенная 2019" Mariana Varela и другие.
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"Теперь это официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!" – сообщила будущая мама.
Кроме признания, женщина обнародовала пикантное фото, на котором обнажила тело с округлым животиком. Она была одета в одни стринги и джинсовую куртку, а на ее талии красовалась небольшая татуировка. Свою обнаженную грудь она прикрыла рукой.
Личную жизнь Анастасия Суббота всегда оставляла вне инстаграма и объективов камер. Поэтому неизвестно с кем модель имела отношения и от кого она родит ребенка. Также не сообщается, на каком месяце беременности находится Анастасия и кого она ждет – мальчика или девочку.
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Что известно об Анастасии Субботе?
Модель родилась и выросла в Запорожье. По специальности Анастасия – вебдизайнер, впрочем, много лет работает профессиональной моделью. До победы на "Мисс Украина Вселенная 2019" девушка была знакома с предыдущей обладательницей титула Кариной Жосан, поскольку они вместе работали манекенщицами в Китае. Свому успеху на конкурсе она обязана цвету волос, ведь перед событием она решила покраситься из блондинки в рыжий цвет. В 2020 году она передала корону своей преемнице – первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 Лизе Ястремской, поскольку конкурс красоты не проводился из-за пандемии коронавируса.