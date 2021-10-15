Анна Неплях победила на "Мисс Украина Вселенная" 2021: биография красавицы

15 октября в столице состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная" 2021, где корону получила участница под номером 10, Анна Неплях. Ее выбрали из 15 самых красивых девушек со всех уголков страны.

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" проводят в Украине ежегодно. И у конкурсантки, которая одержит победу в шоу будет возможность представить нашу страну на других конкурсах красоты, как Miss World, Miss Earth, Miss International.

Актуально "Мисс Украина Вселенная" 2021: имя красавицы, которая победила в престижном конкурсе

Национальный комитет конкурса "Мисс Украина Вселенная" проводит это шоу с целью достойного представления нашей страны на мировой арене, а также позволяет молодым украинкам показать свою красоту и талант на весь мир. За время проведения конкурса наши красавицы завоевали не один титул на роскошных сценах шоу.

"Мисс Украина Вселенная" 2021: биография победительницы Анны Неплях

Победа в конкурсе была давней мечтой новой "Мисс Украина Вселенная" 2021 – Анны Неплях.

Красавица родом из Днепра. Ей 27 лет и она считает себя искренной, целенаправленной и талантливой.

Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну,

– рассказывала победительница.

Анна Неплях закончила Киевский университет строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью. Она пишет картины и является успешной художницей не только в Украине, но и за рубежом.

Девушка развивает свой блог в инстаграме, а также участвует во многих конкурсах красоты. В частности, она представляла Украину на "Мисс Интерконтиненталь". Модель также искала свое счастье на романтическом шоу "Холостяк" 10 сезона, но не сошлась характерами с героем Максимом Михайлюком.



Анна Неплях / Фото с инстаграма девушки