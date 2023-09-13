Комитет "Мисс Украина" проверил скандальных участниц конкурса красоты: известный результат

Организаторы конкурса "Мисс Украина" провели проверку участниц после подозрений в связях с Россией и эскортом. Трех девушек дисквалифицировали.

Национальный комитет "Мисс Украина" опубликовал новое сообщение, где выразил благодарность пользователям сети за неравнодушие к конкурсу. Организаторы сообщили, что исследовали все вопросы, которые беспокоили общественность.

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Из "Мисс Украина" исключили трех участниц

По словам комитета, специальная этическая группа провела исследование – все факты по участницам подтвердились. Их имена организаторы не назвали.

Потому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты,

– написали представители конкурса.

Организаторы закрыли национальное голосование, которое длилось неделю. Они обещают на днях объявить имена победительниц – Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023.

Скандал вокруг конкурса

Участницы конкурса красоты "Мисс Украина" вызвали недоверие к украинскому обществу. Юморист Андрей Лузан заметил, что девушки игнорируют войну, не общаются на украинском, не живут в Украине. Оказалось, что некоторые девушки имеют связи с Россией. Прокатились сплетни о том, что конкурс красоты связан с эскортом.

В ответ организаторы "Мисс Украина" заявили, что создадут нравственную группу проверки, которая проведет дополнительную проверку. В случае правдивости фактов комитет обещал исключить определенных участниц.

Некоторые участницы и сами отказались участвовать в конкурсе после огласки. Среди них – Виктория Макарова, Полина Сурай, Елизавета Гончар.

, что в сети обратили внимание, что со страницы конкурса удалили 5 (а не 3) анкет участниц. В частности, исчезли фото девушек, покинувших конкурс по своему желанию, а также Екатерины Чувашовой (ее отец был арестован за слив позиций ВСУ). Анкеты Оксаны Магеры, которая жила в России, а также сопровождавшей российского ресторатора Ирины Пиляевой остаются на странице "Мисс Украина".