Львовянка отказалась от участия в конкурсе "Мисс Украина" после громкого скандала

Участницы конкурса "Мисс Украина 2023" начали забирать свои кандидатуры из списка. В частности, львовянка Виктория Макарова отказалась от участия.

Модель из Львова Виктория Макарова выступила с публичным заявлением об участии в конкурсе "Мисс Украина". Она отказалась соперничать за титул после скандала.

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Участницы конкурса покидают проект

Виктория Макарова сообщила, что покидает конкурс "Мисс Украина". По ее словам, девушка не знала информацию об участницах. С ними она не желает иметь ничего общего.

Я приняла решение не участвовать в конкурсе. К сожалению, я не знала, кто будет среди участниц, появившаяся на просторах Интернета информация для меня шокирующая и неприемлемая. Мои моральные принципы и достоинство более важны. Ничего общего с людьми, которые как-то связаны с Россией или умалчивают геноцид украинского народа, я не хочу иметь,

– сообщила Виктория.



Виктория Макарова / Фото с инстаграма

От участия в конкурсе отказалась другая участница, 22-летняя предпринимательница Полина Сурай. Она тоже призналась, что не знала об отношении конкурсанток к России. Она добавила, что участие в шоу было ее мечтой с детства.

Но все эти заделки с российскими олигархами не имеют ничего общего с моей мечтой детства. Одно из основных требований, даже прописавшее в контракте с конкурсом, это никоим образом не поддерживать, быть связанным с Россией. Но, пожалуй, это правило является исключением для некоторых конкурсанток,

– высказалась Полина.

Девушка добавила, что шокирована всей информацией и выразила сожаление, что не проверила все перед участием.



Полина Сурай / Фото с инстаграма девушки

Скандал вокруг "Мисс Украина"

На днях конкурс красоты "Мисс Украина" обнародовал анкеты участниц. Юморист Андрей Лузан заметил в профилях девушек игнорирование войны, отсутствие украинского языка. Оказалось, что некоторые девушки имеют связи с Россией, многие даже не живут в Украине. Прокатились и слухи от анонимов о том, что конкурс красоты связан с эскортом.

В ответ организаторы "Мисс Украина" заявили, что создадут нравственную группу проверки, которая проведет дополнительную проверку участниц. В случае правдивости фактов связи с Россией, определенных участниц исключат.