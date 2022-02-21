Известно, что в декабре 2021 года Лепс официально развелся с балериной Анной Шапликовой после 20 лет брака. Но как сообщили российские СМИ, одиноким исполнитель долго не был – на новых кадрах он обнимает 26-летнюю Наталью и "щебечет" с ней целуя в голову. Оба были у кого-то на застолье и выпивали, а певец использовал ненормативную лексику.

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У Лепса может быть роман с львовянкой Натальей Болюх: смотрите видео 18+

Таблоиды предполагают, что между ними любовные отношения, но ни один из них официально не демонстрирует их в соцсетях или на публике. Правда, на вопрос фанатов, какой любимый исполнитель у Натальи, та ответила, что Лепс. Ранее 59-летнего Лепса подозревали в романе с российской ведущей Юлией Барановской, но теперь, похоже, все изменилось.



Наталья Болюх выиграла конкурс "Мисс Львов-2018" / Фото из открытых источников

Что известно о Наталье Болюх

Девушке 26 лет, и в последнее время она проживает в Москве. Она работает экономисткой и занимается моделингом, а также ведет инстаграм-блог. В частности она участвовала в программе российского пропагандистского "Первого канала" – "На самом деле". Сейчас ее инстаграм-страница является приватной.



Инстаграм-профиль Натальи Болюх / Скриншот из инстаграма

Что касается Григория Лепса, то он находится в базе "Миротворца" как лицо, которое незаконно посещало оккупированный Россией Крым. Также в 2018 году он выступал на концерте, посвященном открытию Крымского моста. Мужчина также занесен в "черный список" Министерства культуры Украины с 2015 года, и в том же году он заявлял, что выступает против Майдана во всех его проявлениях.