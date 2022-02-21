Відомо, що у грудні 2021 року Лепс офіційно розлучився з балериною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу. Але як повідомили російські ЗМІ, самотнім виконавець довго не був – на нових кадрах він обіймає 26-річну Наталію та "щебече" з нею цілуючи в голову. Обоє були у когось на застіллі та випивали, а співак використовував ненормативну лексику.

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Таблоїди припускають, що між ними – любовні стосунки, але жоден з них їх офіційно не демонструє у соцмережах чи на публіці. Щоправда, на запитання фанатів, який улюблений виконавець у Наталі, то та відповіла, що Лєпс. Раніше 59-річного Лепса підозрювали у романі з російською ведучою Юлією Барановською, але тепер, схоже, все змінилось.



Наталія Болюх виграла конкурс "Міс Львів-2018" / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Наталію Болюх

Дівчині – 26 років і останнім часом вона проживає у Москві. Вона працює економістом та займається моделінгом, а також веде інстаграм-блог. Зокрема вона брала участь у програмі російського пропагандистського "Першого каналу" – "На самом деле". Наразі її інстаграм-сторінка є приватною.



Інстаграм-профіль Наталії Болюх / Скриншот з інстаграму

Щодо Григорія Лєпса, то він перебуває у базі "Миротворця" як особа, яка незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Також у 2018 році він виступав на концерті, присвяченому відкриттю Кримського моста. Чоловік також занесений у "чорний список" Міністерства культури України від 2015 року, і того ж року він заявляв, що виступає проти Майдану в усіх його проявах.