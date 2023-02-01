После громких скандалов на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", где победу одержала американка, а на события соревновались украинка и россиянка, во Вьетнаме проведут еще одно мероприятие. Он будет называться Miss Charm-2023, а Украину там представит Анастасия Панова. Поедет ли кто-нибудь представлять страну-агрессорку Россию – читайте ниже.

Уже совсем скоро, 16 февраля состоится финал конкурса Miss Charm-2023. в городе Хошимин, Вьетнам. За главную корону конкурса сразятся десятки красивых девушек из многих стран мира. В 2023 году Украину на Miss Charm представит Анастасия Панова – модель и участница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021". Когда-то она соревновалась за корону престижного конкурса, но тогда ее опередила модель Анна Неплях.

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Сейчас она уже во Вьетнаме и будет представлять украинские традиции и уникальность на конкурсе красоты. Когда Анастасия принимала участие в шоу "Топ-модель по-украински", хотя по образованию она фельдшер скорой помощи. 28-летняя уроженка Кривого Рога, в частности, училась в Американской академии коучинга, ведет здоровый образ жизни и любит экстремальные виды спорта.



Анастасия Панова представит Украину на Miss Charm-2023 / Фото с инстаграмма модели

Ее тепло приняли в аэропорту Вьетнама день назад, за что оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" уже поблагодарил в социальных сетях.



Анастасия Панова на Miss Charm-2023 / Фото с инстаграмма "Мисс Украина Вселенная"



Украинку тепло встретили во Вьетнаме / Скриншот со сторис

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Примет ли участие в конкурсе Россия

Относительно России, участие которой возмутило многих украинцев и иностранцев на конкурсе "Мисс Вселенная", то на Miss Charm-2023 представительницу страны-агрессорки тоже можно будет увидеть. Захватнический народ представит 21-летняя Анна Бакшеева, студентка экономического института в Москве.

На сайте конкурса красоты указывают, что "она мечтает получить главную корону на всемирном конкурсе красоты, чтобы внести свой вклад, передать красоту своей страны и рассказать миру о важности культуры, туризма, образования, но главное, как любить себя и все, что ее окружает". Такая цель поездки Бакшеевой чрезвычайно цинична и не совпадает с реальными действиями государства-террористки.

В день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, девушка опубликовала сообщение о том, какое платье ей больше подходит, а за год войны никоим образом не прокомментировала действия собственной страны или выступила против войны, а просто игнорировала происходящие события. Поэтому следует ожидать, что Анна Бакшеева так же, как и Анна Линникова из "Мисс Вселенная" не осудит действия своей страны на конкурсе и будет притворяться дружелюбием с другими девушками, отмежеваясь от действий правительства своей страны и народа.