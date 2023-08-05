Есть много друзей, – Мишель Андраде призналась, где берет деньги на создание собственной музыки

Ранее украинская певица Мишель Андраде объявила, что больше не является продуктом продюсерского центра Moзgi Entertainment. Теперь она работает сама на себя. Мишель рассказала, где сейчас берёт деньги для создания собственной музыки.

Исполнительница объяснила, что она умеет откладывать. Ей это делать просто. К тому же, по словам артистки, у нее много друзей, которые готовы договариваться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.

Не упустите Кристина Решетник показала архивные фото с мужем: как супруги выглядели 15 лет назад

Мишель Андраде рассказала о деньгах для создания песен

Артистка поделилась, что есть деньги, которые за время своего сотрудничества она откладывала. Так что они позволили ей жить в прошлом году, давать зарплату и создавать музыку. Теперь, как сообщает Мишель, есть реклама. Также есть концерты, но их не очень много.

Я умею откладывать деньги, чтобы в нужный момент достать и не волноваться, потому что это для творчества,

– объяснила певица.

"У меня есть много друзей режиссеров, операторов. Конечно, они понимают, что сейчас трудные времена. Они работают не на сто процентов гонорара, а готовы договариваться. Такой бартер", – добавила Андраде.

Подкаст Дианы Глостер из Мишель Андраде: смотрите видео онлайн

К слову, недавно известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с топовыми звездами, сравнил их доходы до и после полномасштабного вторжения. Он отметил, что заработки упали в десять раз. До 24 февраля такие звезды как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Однако теперь в год эта сумма составляет 100-150 тысяч долларов.