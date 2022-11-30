26-летняя Мишель Андраде впервые рассказала о токсичных отношениях и срывах во время войны

Война застала Мишель Андраде на съемках "Орла и решки", так что в Киев она долго не возвращалась. Однако за границей, в Барселоне, ее моральное состояние все равно было тяжелым. Его подогревали и отношения, из которых она не могла выбраться.

Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде крайне редко делится личной жизнью. Еще в январе 2021 года она рассказывала о загадочном любимом, который есть для нее другом и знает больше, чем мама и подруги. Однако они, похоже, порвали во время войны, ведь певица пожаловалась на "любовные качели" и пожалела, что возвращалась в отношения.

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Мишель Андраде пожаловалась на токсические отношения

По словам артистки, во время жизни в Барселоне у нее "были и срывы, и перепады настроения, и депрессивные мысли, когда уже ничего не хотела делать". Вдобавок она еще и не могла выйти из токсичных отношений – то ставила точку, то снова возвращалась.

Война войной, но для любви всегда есть место. За это время я переживала и любовные качели. Иногда бывает, что ты решаешь не идти в отношениях дальше, а потом снова прыгаешь с этим парашютом в пропасть. Тебе вроде бы страшно, но в то же время кайфово. Ты ныряешь в эти чувства и все! Понимаешь, что нырнула туда, куда уже не нужно нырять, но есть как есть,

– призналась Мишель Андраде.

После этого непростого периода певица разобралась в себе и пообещала быть более откровенной со своей публикой ведь по ее мнению, искренность притягивает.

"Сегодня я достаточно откровенна. В первую очередь с самой собой. Я решила наконец открыть себя для себя. Раньше мне было достаточно сложно говорить, что я чувствую и переживаю внутри. Но за последние месяцы я много работала над собой. Я поняла, что идеальных людей нет, нужно просто уметь подавать свою правду другим, делать это искренне, открыто. Когда ты искренний и настоящий артист, твои слушатели обязательно притянутся", – высказалась Мишель Андраде.