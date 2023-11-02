С любимой на свидании, – Миша Кацурин показал, как проводит вечер с Надей Дорофеевой

На днях ресторатор Миша Кацурин и певица Надя Дорофеева устроили романтический вечер. Они посетили несколько заведений, где весело провели время.

Кроме того, супруги поделились с подписчиками, как прошло их свидание. По словам Михаила, это был романтический вечер с практическими объяснениями.

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Миша Кацурин и Надя Дорофеева сходили на свидание

Ресторатор показал любимой места, куда часто ходил, когда еще был студентом. Миша – выпускник Киевского национального университета технологий и дизайна.

Проходили мимо КНУТД, где я провел сотни часов студенческой жизни. По старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный,

– отметил Кацурин.

Позже звездная пара посетила ресторан, где они выпивали коктейли. Ресторатор добавил: "У нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрия".

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