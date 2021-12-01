Мировая легенда рока: группа Iron Maiden впервые сыграет в Украине
Источник:24 канал
Знаменитая британская рок-группа Iron Maiden, основанная в 1975 году, наконец приедет в Украину с концертом! Долгожданное музыкальное событие состоится на ВДНХ в городе Киев 29 мая 2022 года.
Концерт британцев с Iron Maiden состоится в рамках европейского тура Legacy Of The Beast 2022, в который вошло всего шесть концертов. Они состоятся в Хорватии, Сербии, Румынии, Украине, Болгарии и Греции.
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Организаторы события обещают, что обязательно будет эксклюзивная предварительная продажа для членов фан-клуба Iron Maiden. Специальными гостями киевского шоу будут австралийцы из Airbourne при поддержке Lord Of The Lost. Сами же музыканты из Iron Maiden обещают исполнить свои мощнейшие хиты за всю историю существования коллектива.Напомним, организаторы шоу Iron Maiden в Украине: компании H2D и VIRUS Music.
Iron Maiden приедет в Украину: смотрите видео
Старт продажи билетов начнется 6 декабря на сервисе Concert.ua.
Чем знаменит гастрольный тур Legacy Of The Beast
Музыкальное шоу в свое время собрало более 2 миллионов зрителей в 40 странах мира! В этот тур также вошло грандиозное выступление перед 100-тысячной публикой на легендарном Rock in Rio в Бразилии.
"Мы гордимся этим шоу и получаем прекрасные отзывы от многих фанатов, которые увидели концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, который парит над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую", – прокомментировал запланированные концерты вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.
Что известно о группе Iron Maiden
Коллектив возник на Рождество 1975 года по инициативе бас-гитариста Стива Гарриса, и за 46 лет участники группы стали одними из самых популярных и значимых исполнителей в стиле хэви-метал, частью "новой волны британского тяжелого металла". Iron Maiden продали свыше 110 миллионов альбомов во всем мире; три из них достигли первого места и 15 попали в список 10 хит-парадов одной лишь Британии. Группа выпустила 17 студийных альбомов, последний из которых вышел в сентябре 2021 года под названием "Senjutsu"