Сборы может Дорофеева закрывать, – Кувалдин высказался о звездах, которые не пошли на фронт

Лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин с началом полномасштабного вторжения вступление в ряды ВСУ. На днях он высказался о коллегах, которые не воюют на фронте.

Он осуждает такие действия, ведь, по его словам, на передовой нужны все "мужчины, которые умеют хоть что-то делать". К тому же военнослужащий отметил, что в тылу со сборами могут справиться женщины.

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Мирослав Кувалдин высказался о мужчинах, не на фронте

Артист считает, что все ответственные люди уже на передовой.

После 2014 года во время АТО было достаточно мотивированных людей, участвовавших в этом. В 2022 году сначала все мотивированные ушли. Не хочу никак критиковать коллег по цеху, это на совести каждого. Но сборы может и Надя Дорофеева нормально закрывать,

– рассказал музыкант.

Интервью с Мирославом Кувалдиным: смотрите видео онлайн

Мирослав Кувалдин служит в ВСУ