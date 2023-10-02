Планируют ли Мирошниченки усыновить еще одного ребенка: честный ответ звездных супругов

Недавно ведущий Тимур Мирошниченко с женой усыновили 2-летнего мальчика из детдома. Оказывается, семья хочет забрать домой еще и девочку, однако для этого пока нет возможности.

У супругов трое детей, но мечтают еще об одной девочке. На днях Инна Мирошниченко растрогала сеть фото названного сына до и после усыновления.

Обратите внимание Тимур Мирошниченко впервые показал видео из детдома и рассказал, как изменился названный сын

Мирошниченко хотят усыновить еще одного ребенка

Супруги признаются – уже сейчас готовы начать процесс усыновления, ведь их дети просят еще сестричку.

Но пока это сложно сделать. Оказывается, что Мирошниченкам снова нужно посещать обязательные курсы, несмотря на то, что они их прошли несколько месяцев назад.

Я бы искала, правда. Мия очень просит еще о сестренке. Но я представляю, что надо снова собирать документы, ждать школу, ходить на учебу, которую нельзя пропускать… Так как-то не спешу,

– рассказала Инна.

Пара сейчас не имеет возможности посещать эти курсы. В частности, ведущий часто ездит в командировку и не сможет не пропускать лекции.



Инна Мирошниченко об усыновлении еще одного ребенка / Скриншот с его инстаграм-сторис

Пара хотела усыновить сразу двоих детей

На днях Мирошниченко признался, что планировал с супругой усыновить двоих детей. Они даже собственных детей готовили к тому, что у них появятся братик и сестричка. Но после прохождения курсов психологи представили вывод, в котором прописали, что Тимур и Инна могут усыновить только одного ребенка.

Мы спросили, почему, потому что говорили о двух. На что нам сказали: вы можете записаться на дополнительную консультацию, где мы объясним. Поняли, что это еще плюс-минус месяц по меньшей мере,

– вспомнил Мирошниченко.

В июле они усыновили мальчика. В настоящее время семья занимается адаптацией Марселя. Однако, в будущем они планируют дойти до своей цели и еще взять с детдома девочку.

Кроме того, Мирошниченко ранее рассказывал, что детдома на детях зарабатывают колоссальные деньги", а система не заинтересована в том, чтобы детей усыновляли.