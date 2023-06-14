Маккарти покинул свет 13 июня в Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Трагическое известие подтвердили в издательстве автора Penguin Random House.

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Сын писателя Джон Маккарти сказал, что его папа умер по естественным причинам.



Кормак Маккартни / Фото Britannica

Напомним, что Кормак Маккарти был лауреатом Пулитцеровской премии. Многие годы он жил в бедности. А потом славу писателю принесли экранизации его работ. В частности, "Лошади, кони...", "Старикам здесь не место" и "Дорога".

На смерть автора отреагировал и его коллега Стивен Кинг в твиттере. Он назвал Маккарти "возможно, величайшим американским писателем его времени". По его словам, тот создал замечательные произведения, он до сих пор оплакивает его смерть.

Американский поэт и прозаик Джозеф Фазано тоже прокомментировал смерть Маккартни. Он написал, что когда умирает великий художник, наступает момент, когда мир понимает, что никогда больше не будет нового произведения этой огромной души. "Это безмерная потеря, но то, что оставила нам эта душа, является подарком вне времени", – добавил он.

Добавим, что, несмотря на почтенный возраст, еще в 2022 году Маккарти опубликовал два романа: "Пассажирка" и "Стелла Марис".

Чем был известен писатель Кормак Маккарти: