Мика Ньютон высказалась о российском сериале "Кадеты", где звучали ее песни: Я себе не принадлежала

Украинская певица Мика Ньютон выпускала саундтреки для российского сериала "Кадеты". Он выходил при поддержке министерства обороны России. Сейчас артистка откровенно жалеет об этом и объясняет, что за нее решал продюсер.

В телесериале "Кадеты" прозвучало много песен Мики Ньютон – "В плену", которую словно сплагиатила победительница Евровидения-2023 Лорин, "Белые лошади", "Лунопарк", "Факт", "Таешь", "Аномалия". Певицу спросили, сожалеет ли об этом, а она впервые призналась, что да, но на время это было круто.

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Мика Ньютон прокомментировала свои песни в сериале "Кадеты"

Мика Ньютон напомнила, что 16-летней подписала контракт с продюсером Юрием Фальосой, который убеждал не петь на украинском и возил на съемки в Москву. С его же легкой руки ее песни стали саундтреками в сериал "Кадеты".

Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молод, ты думаешь, взрослые знают лучше. Я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все для того, чтобы представлять ее наилучшим образом со своей стороны,

– пообещала Мика Ньютон.

Артистка отметила, что к тому времени, когда снимали "Кадеты", это с 2006 по 2007 год, в Украине тянулись ко всему российскому.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто, и язык их – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю", – добавила певица.

Мика Ньютон о саундтреках для российских "Кадетов" / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, уже во время полномасштабного вторжения Мика Ньютон призналась, что в 15 лет ее "красиво ломали" и заставляли разговаривать на русском. Она из Ивано-Франковской области, поэтому язык оккупантов в школе не учила, а когда переехала в Киев учиться в эстрадно-цирковом колледже, была единственной, кто говорил на украинском. Тогда продюсеры убеждали ее, что нужно целиться на Россию, а она была ребенком и не понимала, что это исключительно ради денег и бизнеса.

Кстати, еще до нападения России 24 февраля Мика Ньютон отвечала фанам из России, что не вернется туда, потому что "украинка и против войны". Артистка объясняла, что многие годы отказывается от всех выступлений в России, включая корпоративы.