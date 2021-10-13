Мика Ньютон недавно впервые рассказала о борьбе с онкологией. Она вернулась в Украину и привлекла внимание публики. На личной странице в инстаграме артистка иногда общается с поклонниками. На днях в инстаграм-сториз она поставила вопрос российско-украинской войны.

Обратите внимание Я птичка, которая дарит музыку без границ, – Лорак впервые прокомментировала выступления в РФ

Мика Ньютон о выступлениях в России

Артистка является одной из звезд шоу-бизнеса, которые выражают твердую гражданскую позицию и поддерживают Украину в борьбе за Крым и Донбасс в прекращении войны. Мика Ньютон не отрицает, что Россия воюет с Украиной.

"Есть очень много вопросов с России и приеду ли я. Начнем с главного, я – украинка! И всегда жила в Украине. Я не люблю говорить о политике, но против того, что происходит между нашими странами. Я против войны! И считаю, что Крым – это Украина! Я уважаю всех своих поклонников из разных уголков мира, но в этом вопросе я принципиальная. И отказываюсь от всех выступлений в России (включая корпоративы) уже много лет", – написала певица.



Мика Ньютон о выступлениях в России и Крым / Скриншот инстаграм-сториз певицы

Напомним, многие украинские артисты после вторжения российских войск на территорию Украины продолжили гастролировать в стране-агрессоре. Певцы не стесняются выступать в России, получать награды от врагов, которые убивают украинских военных. Для кого деньги оказались ценнее человеческих жизней – узнавайте по ссылке.