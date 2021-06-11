Никак не реагирую, – Михаил Заливако о прошлых отношениях любимой с Андреем Богданом

Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан дали откровенное интервью. Мужчина отметил, брак Анны с Андреем Богданом – это ее прошлое, которое никак не касается нынешнего. Он уверен в своей любимой, поэтому не обращает внимания на постоянные воспоминания о ее бывшем муже.

В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако выбрал экс-жену политика Андрея Богдана. В новом интервью харьковский бизнесмен рассказал, как относится к тому, что в сети постоянно вспоминают о браке его избранницы с экс-главой Офиса Президента.

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Михаил Заливако об Андрее Богдане

Михаил отметил, то, что об Анне постоянно говорят, как об экс-жене Андрея Богдана – это реалии жизни. Есть ярлык, который держится в течение определенного времени.

Во время знакомства Михаила с родителями Анны в доме ее матери были фото со свадьбы Анны и Андрея. Заливако поделился, что там были фотографии и с мамой, и с братом, поэтому он не видит в этом ничего плохого.

Я не ревнивый человек. Меня все спрашивают: "А как ты реагируешь?". Да никак я на это не реагирую. Это было в прошлом. Я уверен в своей партнерше,

– отметил Михаил.

Мужчина добавил, что если в начале отношений думать об их провале, то к этому пара и придет: "Наше сознание делится на 2 части: одна думает, другая – доказывает. Так же и в отношениях. Если сначала возникает какая-то плохая мысль, то со временем она только будет развиваться. Вообще не понимаю, зачем о таком думать".

Интервью Михаила Заливако и Анны Богдан: смотрите видео онлайн





