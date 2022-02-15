Михаил Заливако и Анна Богдан отпраздновали годовщину в месте, где познакомились на "Холостяке"

Герои "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан на днях отметили годовщину отношений. Этот день они провели в том месте, где встретились впервые.

Михаил Заливако и Анна Богдан закрутили роман благодаря шоу "Холостяк", где встретились впервые. На днях пара отмечала годовщину отношений.

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Как Анна Богдан и Заливако провели годовщину

Особый день для пары начался с приглашения на свидание. Для Анны Богдан это был романтический сюрприз.

Все было продумано до мелочей – место, время, атмосфера, "развлекательная программа", которая еще длится и закончится сегодня романтическим ужином. Какой человек возле тебя, ты понимаешь по его поступкам, а не по словам,

– поделилась возлюбленная Михаила Заливако.

Влюбленные также поделились совместным фото, сделанными во время празднования. Они провели день в конференц-центре Chalet Equides – там прошла первая вечеринка на проекте "Холостяк" 11 сезон.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

"Прикольное погружение в атмосферу нашего первого знакомства. То же место, прошло уже больше года, но все равно там очень интересные ощущения", – рассказал о свидании Михаил Заливако.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

, что через год отношений Михаил Заливако планировал жениться на Анне Богдан. Однако девушка считает, что всему свое время. Поэтому пока пара наслаждается совместно проведённым временем, а их фаны уже ждут свадьбу.

Текст публикации Анны Богдан

Сегодня был невероятный день, а все произошло вчера… И началось с приглашения на свидание. Это была большая неожиданность, потому что не было оснований для праздника. Спасибо тебе за такой романтический и незабываемый сюрприз. Все было продумано до мелочей – место, время, атмосфера, "развлекательная программа", которая еще длится и закончится сегодня романтическим ужином. Какой мужчина возле тебя, ты понимаешь по его поступкам, а не по словам. И чтобы ваши вторые половинки радовали вас сюрпризами не только на День святого Валентина. PS А тем, кто без пары, желаю поскорее встретить своего человека.