Михаил Панчишин победил в "Голосе страны-13": бурная реакция сети на триумф военного
29 октября состоялся финал 13 сезона популярного вокального шоу "Голос страны -13". Съемки проекта впервые проходили за границей – в Польше.
И победителем шоу стал Михаил Панчишин, который входил в команду Артема Пивоварова. Зрители по-разному отреагировали на победу военнослужащего. Некоторые выразили ему слова благодарности и выделили его талант, в то время как другие считают победу Михаила несправедливой.
К теме Победитель 13 сезона "Голоса страны" – Михаил Панчишин
Суперфинал "Голоса страны-13"
Всего за титул "Голоса страны" боролись 8 участников. Впрочем, фаворитами зрителей стали двое военных – Юрий Городецкий из команды Надежды Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. В суперфинале они продемонстрировали свой талант, исполнив песни, которые поразили тренеров и публику во время "слепых прослушиваний".
Так, Михаил спел авторский трек "Неизвестный герой", а Юрий поразил исполнением композиции "Киев мой". В конце концов, по результатам зрительских голосований победителем стал Михаил Панчишин.
Суперфинал "Голоса країни-13": смотрите видео
Реакция сети
Многие поддержали Михаила и искренне за него порадовались.
- "Хорошо сказал, победили ВСУ и два талантливых воина. Ребята, спасибо";
- "Победитель военный и это верно! Остальные пусть готовятся к другому сезону. Слава ВСУ";
- "Поздравляю Михаила и Артема с победой! Мужская энергия зашкаливала даже через экран телефона";
- "Достойный победитель нашей страны. Победили ВСУ! Слава нашим героям".
Однако другие зрители выразили свое недовольство победой Михаила, отметив, что она несправедлива.
- "Максимально несправедливо, что он стал победителем. Поет он ужасно! Воевал и кричит об этом на каждом шагу, это просто жесть. Кроме понтов, в нем нет ничего. Не заслуживает быть в финале, а тем более победителем... Больше не буду смотреть это ШОУ";
- "Сезон несправедливости! Вокалисты поймут";
- "Кристина и Владислав – уникальные, самобытные голоса и мои победители";
- "Для меня победительницей является Кристина";
- "Я не хейтер, однако точно могу сказать, что участники были гораздо сильнее. Так или иначе – поздравляю!";
- "Это был сезон разочарования. Позор! Кристина — победитель".
В то же время, победу Михаила прокомментировал продюсер шоу Владимир Завадюк. Он подчеркнул: ""Голос страны" всегда о времени, в котором живем. Победили ВСУ. Гордость. И благодарность всем участникам и тренерам. И нашим зрителям, что с нами через годы".