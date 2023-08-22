Следовательно, 24 Канал собрал все, что известно о победителе 5 сезона "Х-Фактора". Так что о пути Дмитрия на шоу, его жизни после проекта и о том, чем он занимается сейчас – читайте дальше.

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Дмитрий Бабак: краткая биография

Парень родом из Луганской области. Когда он еще был ребенком, его мама отправилась на поиски дополнительных денег за границу, поэтому о Дмитрии позаботились бабушка с дедушкой.

Парень проявил свою страсть к вокалу в раннем возрасте – в 8 лет. Однако после того, как окончил девять классов, пошел учиться на слесаря по ремонту авто. Впрочем, желание иметь музыкальную карьеру привели Дмитрия в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка, где тот с отличием закончил специальность "эстрадное пение".

Участие в "Голосе страны"

Перед участием в "Х-Факторе" Дмитрий в 2013 году вышел на сцену "Голоса страны". В слепых прослушиваниях юноша исполнил песню Garou, которая называется Gitan. Тогда к нему повернулись трое судей: Тина Кароль, Александр Пономарев и Святослав Вакарчук. Бабак пошел в команду к последнему. Парень прошел до этапа супербоев, однако там он уступился местом Кристине Соловий.

Дмитрий Бабак в шоу "Голос страны": смотрите видео онлайн

Участие в "Х-Факторе"

Сначала Дмитрий неудачно спел на сцене шоу в Донецке, однако ему все же дали второй шанс. Уже на кастинге в городе Днепр (тогда он назывался Днепропетровск) парень исполнил композицию J'ai peur из мюзикла "Ромео и Джульетта" и услышал 4 "Да".

Дмитрий Бабак на шоу "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

Дима попал в команду ребят 14-25 лет под руководством известной грузинской певицы Нино Катамадзе. Участие в шоу шло удивительно хорошо. Так он дошел до финала "Х-Фактора", где захватил публику своим исполнением песни Булата Окуджавы "Молитва", перепев трио "Экстрим" и одержав победу в проекте.

Дмитрий Бабак в финале шоу "Х-фактор 5": смотрите видео онлайн

Жизнь после шоу

После проекта Дмитрий сразу с головой ушел в работу. Он записал альбом и снял несколько клипов. Одной из самых популярных песен Бабака была композиция "Кто без тебя я".

Дмитрий Бабак – "Кто без тебя я": смотрите видео онлайн

В 2018 году вместе с другой украинской певицей Татьяной Пискаревой он участвовал в Национальном отборе Евровидения от Беларуси. Однако на конкурс они все-таки не поехали. В 2019 году Дмитрий представил Украину на "Славянском Базаре". На ютуб-канале артиста есть видеовлоги, которые тот снимал во время своего участия в конкурсе.

Влог Дмитрия Бабака из "Славянского Базара": смотрите видео онлайн

Затем Дмитрий открыл в Киеве музыкальную студию, где делился с учениками собственным фантастическим талантом и учил эстрадно-джазового ремесла.

Дмитрий Бабак после начала полномасштабного вторжения

В знак поддержки Украины Дмитрий в день начала войны опубликовал пост в социальных сетях. Переехав из Киева в Черновцы, он волонтерил. Певец даже хотел вступить в ряды территориальной обороны, но ему отказали. Вместо этого он стал на военный учет. Кроме того, артист писал стихи, которые публиковал в своих соцсетях. Впоследствии он представил новый трек "Птица черная".

Дмитрий Бабак – "Птица черная": смотрите видео онлайн

К тому же Дмитрий активно участвовал в благотворительных концертах. Еще во время пребывания на "Х-Факторе" Бабак проявлял интерес к футболу. После начала полномасштабного вторжения он играл в многочисленных благотворительных футбольных матчах.

Однако в августе 2022 года артист откровенно признался, что большая война оказала негативное влияние на его музыкальное творчество. Затем Дмитрий рассказал, что окончил курсы парикмахеров и теперь работает в салоне. Уже в апреле этого года он стал ведущим на радио и берет интервью в украинских звезд. Более того, Дмитрий Бабак теперь проводит лекции.

Как изменился Дмитрий Бабак: смотрите фото