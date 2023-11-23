До мурашек по телу: военный ВСУ на бандуре сыграл легендарный хит группы Metallica

Военный ВСУ сыграл песню Nothing Else Matters всемирно известной группы Metallica. Он исполнил композицию на украинском народном музыкальном инструменте – бандуре.

В тик-токе распространяется ролик, на котором украинский защитник виртуозно играет на бандуре. Это заслуженный артист Украины Тарас Столяр. Мужчина вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения.

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Военный ВСУ сыграл на бандуре хит популярной группы Metallica

Тарас Столяр исполнил трек Nothing Else Matters на бандуре для своих собратьев. На ролике видно, как военные внимательно слушают игру талантливого музыканта.

Интересно, что ролик в тектоке набрал уже почти 35 тысяч лайков, более 1 тысячи комментариев, 826 распространений и более 1800 сохранений.

Трогательное исполнение на украинском народном инструменте уже поразило пользователей сети. Они выразили свое восхищение Тарасу.

"Сыграть Металлику на бандуре может только опытный в музыке украинец. Невероятно круто! Спасибо! Всем ребятам Божьего благословения!".

"Браво. Это талант, цвет нации, это наши лучшие защитники".

"Какой талант! Пусть Господь хранит каждого защитника, чтобы они вернулись домой, в свои семьи".

"Как не узнать? Nothing else matters (Metallica) – моя любимая! Да еще и на бандуре! Супер! Слава ВСУ!".

"Мой брат погиб с этой мелодией в руке в Ирпене. Это души святые, что музыку слышат".

"Сердце рвется, глаза плачут. Ребята, вы – наше все".

"На бандуре – совсем другое восприятие. Спасибо вам, наши воины света".

"У нас самые талантливые люди! Да будет скорее мир!".

Что известно о музыканте

Тарас Столяр уже 20 лет работает в Национальном академическом оркестре народных инструментов Украины. Он учился в Черновицком музыкальном училище и в Национальной музыкальной академии.

Столяр выиграл в Первом международном конкурсе исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича.

Известно, что музыкант играл партии бандуры для фильма "Дума о Тарасе Бульбе" в 2009 году. Также некоторое время Тарас входил в состав украинской электронной группы ONUKA.

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