Met Gala 2021: трансгендер Эллиот Пейдж впервые появился на публике после каминг-аута
Источник:24 канал
Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж появился на первом публичном мероприятии после того, как объявил о смене пола. Он предстал на Met Gala 2021 в элегантном костюме от Balenciaga.
В музее Метрополитен в Нью-Йорке 14 сентября прошла громкая и долгожданная вечеринка Met Gala. Впервые за долгое время на публику вышли звезды, которые претерпели немало изменений за время пандемии коронавирус.
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Эллиот Пейдж совершил первый публичный выход
Одним из таких знаменитостей стал канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж. Через 9 месяцев после того, как он объявил о трансгендерности, звезда вышла в свет на Met Gala 2021.
Поскольку актер удалил грудь и полностью чувствует себя мужчиной, он оделся соответственно. Эллиот выбрал классический черный костюм от Balenciaga и белую рубашку. Такой наряд Пейдж соединил с кроссовками на массивной платформе.
Изюминкой look стала яркая зеленая роза на смокинге. Актер не пользовался косметикой и вложил волосы привычно для себя.
Эллиот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images
Эллиот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images
Трансгендерный переход Эллиота Пейджа
- Изменения в ориентации и пола актера начались еще в 2014 году. Тогда еще Эллен Пейдж объявила, что является лесбиянкой. В 2018 году она вышла замуж за Эмму Портнер.
- 1 декабря 2020 года Эллен Пейдж огорошила заявлением о том, что является трансгендером, ее теперь зовут Эллиот, и обращаться к ней следует в местоимении "он".
- Немного погодя Эллиот Пейдж развелся с женой Эммой Портнер. Вероятно, причиной разрыва стал трансгендерный переход. Несмотря на разрыв отношений Эмма поддерживала бывшую возлюбленную во всех ее изменениях.
- Через несколько месяцев Эллиот Пейдж украсил обложку журнала Time. Стало известно, что актер удалил грудь и кардинально сменил имидж.