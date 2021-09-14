Met Gala 2021: трансгендер Эллиот Пейдж впервые появился на публике после каминг-аута

Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж появился на первом публичном мероприятии после того, как объявил о смене пола. Он предстал на Met Gala 2021 в элегантном костюме от Balenciaga.

В музее Метрополитен в Нью-Йорке 14 сентября прошла громкая и долгожданная вечеринка Met Gala. Впервые за долгое время на публику вышли звезды, которые претерпели немало изменений за время пандемии коронавирус.

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Эллиот Пейдж совершил первый публичный выход

Одним из таких знаменитостей стал канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж. Через 9 месяцев после того, как он объявил о трансгендерности, звезда вышла в свет на Met Gala 2021.

Поскольку актер удалил грудь и полностью чувствует себя мужчиной, он оделся соответственно. Эллиот выбрал классический черный костюм от Balenciaga и белую рубашку. Такой наряд Пейдж соединил с кроссовками на массивной платформе.

Изюминкой look стала яркая зеленая роза на смокинге. Актер не пользовался косметикой и вложил волосы привычно для себя.



Эллиот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images



Эллиот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images

Трансгендерный переход Эллиота Пейджа