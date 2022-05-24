Марш вышиванок всегда был светлым, добрым праздником единения украинской диаспоры. Каждый год это был день, когда украинцы в разных уголках мира объединялись, чтобы показать свое единство.

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В Лондоне и Праге прошли Марши вышиванок

Но война все меняет, расставляет приоритеты. В Лондоне в этом году вместо Марша вышиванок состоялся Марш матерей, стремящихся, чтобы их дети жили в мире. Потому что во время войны вышиванка это не праздничная одежда, а оберег каждого украинца.

В Лондоне более тысячи женщин вышли на улицы, требуя остановить террор, изнасилование и пытки. Их мужчины остались дома в Украине. Им необходимо оружие, чтобы защищать нашу страну и европейские границы.

В Праге матери поддержали тысячи украинцев. Традиционный парад вышиванок там проходит ежегодно в третье воскресенье мая. Теперь это была желто-голубая волна протеста. С флагами Украины и Европейского Союза люди благодарили Чехию и ее народ за помощь.

Место Украины всегда было и будет в Европе. Люди, прошедшие вместе войну, навсегда становятся собратьями. Наши страны тоже проходят эту войну вместе – поэтому спасибо, собратья, за поддержку,

– подытожила Зеленская.

Марши вышиванок в Праге и Лондоне / Фото с телеграмма первой леди